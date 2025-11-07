B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „În acest moment, Bucureștiul nu arată foarte bine, trebuie să recunoaștem”

Elena Boruz
07 nov. 2025, 10:58
Ciprian Ciucu: „În acest moment, Bucureștiul nu arată foarte bine, trebuie să recunoaștem”
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu: „Oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse să oprească partidul extremist”
  2. Ce zone își dorește Ciucu să îmbunătățească în București
  3. Ce a spus edilul despre consolidarea clădirilor cu risc seismic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei și, totodată primarul Sectorului 6, a făcut declarații cu privire la faptul că se bazează pe „teoria votului util”, în perioada ce urmează.

Edilul a explicat, de asemenea, în ce zone ale orașului își dorește să facă primele îmbunătățiri, în cazul în care va ieși victorios din această cursă.

Ciprian Ciucu: „Oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse să oprească partidul extremist”

Ciprian Ciucu este de părere că oamenii vor alege în funcție de cine consideră ei că este mai capabil să „oprească partidul extremist”. Acesta a fost întrebat dacă nu cumva faptul că există mai mulți candidați ai partidelor din coaliția de guvernare ar putea duce la favorizarea reprezentantului curentului suveranist.

„Am intrat deja în această cursă cu toții și trebuie să o ducem la capăt. Din punctul meu de vedere, probabil că spre finalul campaniei – bine, acum finalul coincide chiar cu debutul, pentru că are doar două săptămâni această campanie – lucrurile se vor așeza mult mai bine și cel mai probabil teoria votului util va intra în practică. (…) Funcționează în teoria politică votul util, oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse să oprească partidul extremist”, a declarat Ciucu, joi seară, la Digi 24.

De asemenea, acesta a menționat că viciunea lui nu este tocmai foarte diferită de cea a fostului primar general al Capitalei, Nicușor Dan.

„Diferența între mine și alți primari USR este că eu chiar am pus-o în practică. Mă refer la faptul că nu s-au emis autorizații pe niște PUZ-uri anulate”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ce zone își dorește Ciucu să îmbunătățească în București

Candidatul PNL a explicat că nu poate să nu recunoască faptul că, în acest moment, Bucureștiul nu aratătocmai bine. Astfel în cazul în care va ieși primar general, acesta și-ar dori să îmbunătățească aspectul Capitalei, începând cu zona Magheru și Calea Victoriei.

„În acest moment nu arată foarte bine, trebuie să recunoaștem. Zona centrală, de exemplu, arată de multe ori mult mai prost decât cartierele, inclusiv din Sectorul 6, și dă această senzație de țesut urban care suferă, să nu spun altfel. Deci, aș începe cu un plus de regenerare urbană pe zona Magheru și pe zona Calea Victoriei”, a detaliat Ciucu.

Ce a spus edilul despre consolidarea clădirilor cu risc seismic

„Aici este foarte mult de muncă și avem nevoie de guvern (…) să inițieze legislație care să permită să intri și să consolidezi. Acesta este un proiect de lungă durată, pentru că volumul finanțărilor de care este nevoie este foarte, foarte mare. Populația trebuie să fie cointeresată în a participa la acest efort. Altfel, o să stăm și o să ne rugăm să nu vină vreun cutremur semnificativ”, a încheiat primarul de sector.

