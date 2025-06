Ciprian Ciucu: N-am auzit în interiorul PNL să spună cineva că nu vrea ca Ilie Bolojan să fie premier / În ceea ce privește energia, are niște resurse care și pe mine, de foarte multe ori, mă uimesc, cum de mai poate (VIDEO)

, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a precizat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu a auzit în interiorul PNL membri care să spună că nu vor ca să fie premier.

“N-am auzit, dacă e cineva care nu vrea să fie prim-ministru Ilie Bolojan, din cadrul PNL, să vină și să spună ’domnule, nu vreau să fie Ilie Bolojan, propun pe altcineva, dar n-am auzit în interiorul PNL în discuțiile noastre, în Biroul Politic Permanent, o astfel de voce până acum”.

„Și când l-am rugat să vină să preia PNL București, să nu credeți că s-a autopropus”

Ciucu a mai menționat că Bolojan este genul de persoană care nu se propune singur pentru anumite funcții.

De asemenea, el a subliniat și faptul că Ilie Bolojan este un om cu viziune, capabil să genereze soluții pentru problemele discutate și necesitățile actuale.

“Nu e stilul dânsului să se autopropună. Și când l-am rugat să vină să preia PNL București, să nu credeți că s-a autopropus, nu. L-am sunat noi, liderii, și i-am zis domnule, vino să ne duci de la 7-8 %, cât am avut, la 14 %. Dar, oricum, e jenant pentru Partidul Liberal.

Nu e genul care să zică ‘vreau eu’ sau să se agațe ca mâța de perdea, de putere. Nu e Ilie Bolojan acest tip. El este un om … zic, domnule, asta este viziunea mea, este ceea ce vă propun, avem 15 % în Parlament, înțelegem, adică nu se cramponează, nu e genul de om care să se cramponeze. Iar în ceea ce privește energia, are niște resurse care și pe mine, de foarte multe ori, mă uimesc, cum de mai poate.

Deci noi am stat acum două seri, p la 8 jumătate a început ședință la dânsul în birou, să discutăm tot, să reluăm tot ce discutaseră ei la Cotroceni. Și au stat, eu am plecat. Cred că era 10 și ceva, când am plecat. Dânsul a mai rămas cu echipa și a trecut prin toate aceste măsuri, ca să aibă o viziune clară, să aibă datele, ca să, iarăși, ceea ce zice și dânsul, să nu mai mințim oamenii. Despre asta este vorba”, a mai spus Ciucu.