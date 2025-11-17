Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat un protocol de colaborare cu partidul REPER, care îl va susține în cursa pentru București.

Protocol între Ciprian Ciucu și REPER

Partidul REPER a anunțat că susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de Primar General al Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025, iar protocolul de colaborare a fost semnat astăzi.

Înțelegerea dintre Ciucu și se bazează pe mai multe direcții și obiective, arată documentul semnat de cele două părți.

Obiectivele protocolului

Un București sigur pentru femei, prin măsuri concrete de prevenire a violenței de gen, și prin corelarea intervențiilor poliției locale cu cea națională pentru a întări mecanismele de protecție împotriva violenței domestice.

Un București al copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate: masă caldă în școli, programe integrate de prevenție, rețea extinsă de psihologi școlari, infrastructuri sigure și moderne.

Un București în care protejăm animalele prin politici transparente, fără practici abuzive, prin parteneriate cu organizațiile specializate.

Un București cultural: piațete culturale, străzi pietonale în cartiere, revitalizarea cartierelor prin târguri.

Un București al protecției mediului și al sustenabilității urbane prin investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, calitatea aerului, Centura Verde și extinderea spațiilor verzi.

Un București reformat: colaborare reală cu sectoarele și ADIZMB pentru a elimina dublările de atribuții și a construi o strategie clară de dezvoltare urbană.

Un București transparent: deschiderea completă a datelor publice privind cheltuielile, contractele și performanța serviciilor publice.

Un București digital: unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și proceduri administrative simplificate.

Cooperarea dintre REPER și va urmări, de asemenea, modernizarea serviciilor de termoficare, creșterea colectării selective a deșeurilor, reorganizarea autorităților municipale de reglementare și consolidarea unei economii locale dinamice, prin sprijin dedicat IMM-urilor.