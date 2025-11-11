B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București

Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București

B1.ro
11 nov. 2025, 16:35
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Sursa foto> Facebook / @Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, vine în fața bucureștenilor cu o ofertă explicită: un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în Primărie și în oraș și pentru a livra rezultate vizibile la scara întregului București.

Cea mai mare onoare este să fiu primarul Bucureștiului. Proiectul vieții mele… eu propun un parteneriat cu bucureștenii pentru cel puțin 6 ani de acum înainte, astfel încât să pun ordine în primărie și în oraș și să apară rezultate scalate la nivelul Bucureștiului, așa cum au apărut în Sectorul 6”, a declarat Ciucu.

Totodată, Ciucu precizează că nu vizează o carieră politică nelimitată: „Mai mult de 10–12 ani nu mai vreau să stau prin politică. Nu sunt genul care să-mi doresc puterea de dragul puterii. Îmi doresc puterea ca să pot face ceva în orașul pe care îl iubesc.”

Material Promovat de PNL București

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
Politică
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Politică
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)
Politică
Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)
Replica Oanei Gheorghiu pentru Carmen Uscatu. Cum a răstălmăcit vicepremierul reproșurile colegei din Asociația „Dăruiește Viață”
Politică
Replica Oanei Gheorghiu pentru Carmen Uscatu. Cum a răstălmăcit vicepremierul reproșurile colegei din Asociația „Dăruiește Viață”
Șeful PSD a plecat victorios de la negocierile cu Nicușor Dan. Se face grup de lucru pe pensiile speciale
Politică
Șeful PSD a plecat victorios de la negocierile cu Nicușor Dan. Se face grup de lucru pe pensiile speciale
Sondaj politic. Bărbații preferă AUR și USR, iar femeile înclină mai mult spre PSD și PNL
Politică
Sondaj politic. Bărbații preferă AUR și USR, iar femeile înclină mai mult spre PSD și PNL
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Suma record cerută de la primarul Sectorului 6
Politică
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Suma record cerută de la primarul Sectorului 6
Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)
Politică
Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)
Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
Politică
Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
Ultima oră
17:17 - Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
17:13 - Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
16:51 - Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
16:34 - Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
16:26 - Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
16:19 - IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
16:05 - Ghidul tău pentru un viitor sigur
16:03 - George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
15:53 - Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
15:32 - Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț