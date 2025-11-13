Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)

Ciprian Ciucu și-a depus în această dimineață candidatura la Biroul Electoral București. Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei propune bucureștenilor un parteneriat de 6 ani și jumătate.

Ciprian Ciucu a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu este convins c[ are prim ;ans[ la Prim[ria Capitalei. Dar cere bucureștenilor un parteneriat pe 6 ani și jumătate. Timp în care promite că va face din București un oraș în care să ne placă să trăim.

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Vreau să avem un oraș bine pus la punct. Să avem aranjate toate elementele unui oraș. Am toate avantajele pentru a mă apuca de treabă imediat cum ajung la primărie. E un oraș unde am crescut, un oraș pe care îl iubesc, un oraș în care am învățat. Viziunea mea este un oraș în care să ne placă să trăim, să ne placă să ieșim din casă, să ne plimbăm Propun un mandat de 6 ani și jumătate. Sunt proiecte mari și sunt convins că am prima șansă să câștig această cursă electorală. Și voi face din București proiectul vieții mele. Este cea mai mare onoarea pe care o pot avea în viață. Și nu îmi pot dori nimic mai mult.”, a declarat după ce și-a depus candidatura la Primăria Capitalei.

Premierul Ilie Bolojan l-a însoțit pe Ciprian Ciucu la depunerea candidaturii.

„Sunt aici în semn de respect pentru bucureșteni. Forma noastr[ de respect este propunerea pe care o facem. Cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune în această competiție este Ciprian Ciucu. Și am încredere că prin experiența pe care a câștigat-o în sectorul 6, prin atașamentul față de București, are capacitatea să pună la punct capitala țării noastre.”, a declarat și Ilie Bolojan, prezent și el la depunerea candidaturii lui Ciprian Ciucu.