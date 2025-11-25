Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a declarat că acum Primăria Generală e dezorganizată, iar el va face ordine și va încerca să aducă niște oameni competenți din administrația Sectorului 6, unde încă e la conducere.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Planul lui Ciucu pentru instaurarea ordinii în Primăria Generală

„Facem o evaluare și lucrăm cu ce avem acolo. Nu mai e loc să angajăm, plus că legea nu ne mai permite în această perioadă să facem angajări. Ceea ce sper e să pot face transferuri, pentru că acestea sunt importante. Echipa mea rămâne (la Sectorul 6), dacă vor fi 2 – 3 – 5 oameni (aduși la PMB), asta e altceva.

Când am ajuns în Primăria Sectorului 6, am recrutat din agenții și ministere ce am găsit mai bun. Și i-am transferat (…) Evident, e nevoie și de o reîmprospătare la nivel de Primărie a Capitalei. (…)

Un primar trebuie să-și impună autoritatea și cuvântul în Primărie. Nu există! La mine au venit funcționari din Primăria Capitalei să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție. Au lucrare, pentru Prelungirea Ghencea, la capăt, unde vor să fac acel punct intermodal. A trebuit ca să găsim niște pârghii legale pentru că erau blocați în propria Primărie. Așa ceva nu există!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat de Răzvan Zamfir dacă putem spune acum că, per total, Primăria Generală e dezorganizată, Ciucu a răspuns: „Da, categoric!”.