Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a detaliat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, motivele care au stat la baza intrării sale în cursa electorală. Liberalul a confirmat că Ilie Bolojan a fost cel care i-a cerut direct să candieze, considerând că partidul trebuie să vină în fața electoratului cu cea mai solidă opțiune.

Influențează victoria lui Ciucu stabilitatea în interiorul partidului?

Ciucu a comentat și o afirmație care circulă în spațiul public, potrivit căreia de victoria sa la PMB ar depinde menținerea șefiei Guvernului de către Ilie Bolojan.

“Nu aș vrea să port o astfel de povară, dar este adevărat, Domnul Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez, pentru că a zis că noi trebuie să ne prezentăm în fața bucureștenilor cu cea mai bună ofertă pe care o avem.

Mi-a zis: ‘domnule Ciucu, rezultatele vă recomandă, este bine și pentru partidul nostru, pe termen lung, pe care vrem să îl reformăm, și pentru bucureștini, ca să aibă de unde să aleagă’.

În ceea ce privește ceea ce ar urma după, mi-e foarte greu să comentez. Mi-ar fi ușor să zic da, depinde stabilitatea de victoria mea, stabilitatea guvernamentală și întărirea premierului, dar nu vreau să fac astfel de afirmații. Pe de altă parte, este adevărat. Eu, pentru partidul meu, sunt mai bine cotat decât partidul în București. Este o evidență, colegii mei o știu, adică vorbim deschis aceste lucruri. Și pentru că sunt mai bine cotat, cei care sunt mai jos cotați decât propriul lor partid încearcă foarte mult să scoată partidul în față și să mă facă responsabil de toate greșelile partidului pe care deja le-am asumat și să mă lege foarte, foarte mult de partid, în timp ceea ce tot ei zic, ‘domnule, reformați partidul’.

Sunt foarte mulți care își doresc o reală în PNL, pentru că acest partid, pentru mulți dintre liberali și liberalii vechi, se confundă cumva cu istoria României, cu istoria modernă a României, și este un partid, care pentru mulți, cumva, face parte din patrimoniul nematerial, nu vreau să exagerez, al românilor acest partid, care e cel mai vechi din Uniunea Europeană, în acest moment”, a declarat .

Are Ciucu sprijinul colegilor în această campanie?

Întrebat dacă se simte susținut, candidatul PNL la PMB a spus că solidaritatea din interiorul formațiunii există:

“Simt, mai ales colegii din țară mă susțin foarte mult, colegii din București mă susțin, sunt pe străzi, nle mulțumesc foarte mult pentru campania pe care mi-o fac.

Deci, pe de-o parte, sunt atacat și nu sunt judecat prin faptele mele, prin ceea ce am făcut eu la Sectorul 6, sunt foarte mult atacat pe linie de partid.’”.

Ce spune despre reformarea PNL

Ciucu a transmis că mulți liberali cer o schimbare profundă în partid.

„Ok. Am înțeles, dar, în același timp, aceiași oameni își doresc și clamează ‘reformează partidul. Oameni buni, dați-mi șansa să reformez partidul alături de Ilie Bolojan, pe un termen lung de acum înainte, să recâștigăm încrederea oamenilor și să vă spunem că am înțeles mesajul și că noi nu mai mințim. Inclusiv cu sondaje, că a început să-i discuție aceasta.

A venit Ilie Bolojan și a spus nu. Noi nu facem, este vorba despre credibilitatea noastră, noi nu ne coafăm realitatea cu sondaje la comandă cum s-a întâmplat în trecut.

Pentru că una spunea sondajele și noi, cei care nu aveam acces la ele, eram mințiți. Și aceste sondaje pe care noi le-am asumat și atenție, în această campanie vă rog să observați un lucru. Au apărut foarte multe sondaje.

Singurele asumate de un partid politic, vă dați seama că le-au plătit partidele, dar prin interpuși. Hai să vorbim adevărul. Singurele asumate de un partid politic au fost sondajele noastre. Cele pe care noi le-am comandat au fost asumate de noi.

Adică asta arată că suntem și serioși, că le asumăm, și că ne asumăm și ce scrie acolo. Pentru că, la finalul zilei, oamenii vor vedea la alegeri, atunci nu mai poți să coafezi realitatea.

Deci ceea ce noi am prezentat este asumat, singurul sondaj. Este, cumva, invers, pentru că am mers dintr-o zonă în opusul zonei. Adică noi comandăm sondaje pe care le asumăm și sunt reale”,a punctat Ciucu.