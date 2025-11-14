Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre viitoarele alegeri care vor avea loc pe 7 decembrie.

a menționat că nu i-a cerut și nici nu-i cere lui Cătălin Drulă, candidatul USR, să se retragă din competiția pentru . El spune că declarația sa anterioară a fost interpretată greșit.

„A fost o explicație într-un anumit context atunci, dar vreau ca să clarific acest lucru. Nu, nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă, vreau să fie o competiție până la capăt și bucureștenii să aleagă, pentru că au de unde alege, slavă Domnului, de data aceasta, și să meargă mai departe. Adică nu îi cer să se retragă. S-a interpretat, cumva, greșit, da. „, a spus candidatul PNL.

De ce își dorește Ciprian Ciucu o competiție electorală „pe bune” la viitoarele alegeri

Candidatul PNL a subliniat că o competiție reală oferă legitimitate celui care va câștiga alegerile. Fiindcă, în lipsa unui tur doi, un câștigător cu un scor sub 30% ar putea avea probleme în a-și impune autoritatea.

„Mi-aș dori să fie o competiție pe bune. Pentru că o competiție pe bune dă mai multă legitimitate candidatului care va câștiga. Oricum, cel care va câștiga, va câștiga cu un scor destul de mic și va trebui să recupereze, pentru că dacă vei câștiga cu în jur de 30% sau sub 30% e o problemă de legitimitate, pentru că nu avem alegeri în turul 2.”

Și măcar să fie competiția cât se poate de reală. Deci aș vrea să clarific acest lucru, nu-i cer lui Cătălin Drulă să se retragă.

Și nici nu cred că poate să o facă. Aici am explicat eu atunci că nu poate, cumva, să se retragă, pentru că așa a fost discuția în coaliție, în sensul în care mergem până la capăt fiecare cu candidatul său. Și vă dați seama că s-ar isteriza PSD-ul dacă am încălca acel agreement verbal.”, a adăugat Ciucu.

Ce așteptări are Ciprian Ciucu de la PSD după alegeri?

Ciucu speră că PSD nu va provoca o ruptură la nivel de coaliție după alegeri și va rămâne partener în guvernare, sprijinind implementarea reformelor.

„Acum, pe de altă parte, sper să nu fim noi cei care să fie, cumva, înșelați de PSD. Mergem cu candidați separați și după care dânșii să provoace o ruptură la nivel de coaliție. Adică mă aștept ca și dânșii să se țină de cuvânt.

(…) Să rămână în coaliție, să sprijine Guvernul Bolojan să facă reformele. Că de aceea am mers cu candidați separați, pentru a menține stabilitatea guvernamentală.

(…) Nu cred că va câștiga candidatul PSD, între noi fie vorba. Oricine va câștiga, o să vedem cine va câștiga, dar să rămână mai departe la guvernare, indiferent de rezultat”, a mai precizat Ciprian Ciucu.