Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)

Ana Maria
14 nov. 2025, 23:17
Sursa foto: Facebook
  1. Ce spune Ciprian Ciucu despre parcarea mașinilor pe trotuare în centrul Capitalei
  2. Va introduce Ciprian Ciucu taxe pentru accesul mașinilor în centru?
  3. Cum plănuiește Ciprian Ciucu să restricționeze traficul auto în centrul Bucureștiului

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, a fost întrebat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, dacă intenționează să limiteze accesul auto în centrul Capitalei, în cazul în care va deveni primar general.

Ce spune Ciprian Ciucu despre parcarea mașinilor pe trotuare în centrul Capitalei

„În ceea ce privește acest aspect, în primul rând, noi acum avem motivația, eu nu fac asta, dar foarte mulți o fac, să vină cu mașina în centru, să o pună pe un trotuar. Da, e ieftin, nu te costă nimic și se decontează propriul confort în plămânii altora, pentru că e foarte ieftin să o pui pe un trotuar. Nu, așa ceva nu este normal într-o capitală europeană și asta vă spun sincer”, a explicat Ciucu.

Va introduce Ciprian Ciucu taxe pentru accesul mașinilor în centru?

Întrebat dacă va impune taxe speciale pentru cei care vor să circule cu mașina în centrul Capitalei, Ciucu a clarificat: „Nu, n-am spus despre acest lucru”.

Cum plănuiește Ciprian Ciucu să restricționeze traficul auto în centrul Bucureștiului

Candidatul liberal a detaliat că soluția nu constă în crearea unor parcări mari și neatractive, ci în investiții în parcări subterane mici, distribuite strategic:

„Prin investiții. Soluția pentru București sunt nu parcări mari, pentru că nu sunt atractive, uitați-vă la Universitate, ci parcări mici, subterane mici, dar și astea vin în timp”, a adăugat Ciprian Ciucu.

