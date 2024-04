Claudiu Năsui: „Noi în România avem această problemă a magistraților care pot să facă aprope orice de multă vreme”

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat vineri seara în emisiunea Bună, România, că nu are așteptări foarte mari în cazul accidentului de la 2 Mai. Acesta a precizat că dacă Vlad Pascu, șoferul drogat care a spulberat doi tineri, va fi achitat Justiția va primi o pată imensă pe obraz:

Claudiu Năsui, despre cazul 2 Mai

“Nu am așteptări foarte mari, pentru că domnul acela Vlad Pascu care drogat la volan a accidentat mortal pe cei doi tineri a fost totuși oprit de poliție de două ori. Familia dânsului are o influență politică considerabilă și din ce înțeleg, din ce am văzut în presă se pregătește o disculpare a lui, o culpă comună, de fapt erau de vină victimele și ceva de genul acesta care ar însemna o pată imensă pe obrazul Justiției.

Noi în România avem această problemă a magistraților care pot să facă aprope orice de multă vreme. Tot în Cosntanța am avut cazul acela al unei judecătoare prinsă că ia șpagă de 100 de milioane de lei în total pentru diverse decizii în cursul carierei favorabile unor părți care au dat banii, prinsă de DNA, judecată și condamnată în primă instanță cu un proces care a a fost tergiversat în Apel și la ÎCCJ atât de mult încât a scăpat prin prescripție și apoi pusă în funcțied e unde au luat-o, plus despăgubiri ale statului român către ea, plus evident pensia specială pentru că merită. Vorbim despre un judecător prinsă în flagrant”.