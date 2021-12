Claudiu Târziu (AUR): Am stricat niște planuri când am scos manifestanții din curtea Parlamentului. Unii ar fi vrut o confruntare între protestatari și forțele de ordine (VIDEO)

Claudiu Târziu, colider AUR, a acuzat, miercuri, „o operațiune de intimidare” la primele ore ale dimineții. Acesta a spus că trei jandarmi „erau cât pe ce” să-i „spargă ușa apartamentului” pentru a-i înmâna două amenzi pentru că nu a purtat masca de protecție la un eveniment de depunere de coroane, organizat în cinstea eroilor români.

Într-o intervenție pentru B1 TV, acesta a susținut că se prea poate ca forțele de ordine să fi primit ordin „să-și arate un pic mușchii” pentru a-i intimida pe cei din AUR și pe toți cei care nu sunt de acord cu restricțiile și certificatul verde COVID.

Târziu a mai afirmat că „am stricat niște planuri” când a scos protestatarii anti-certificat verde din curtea Parlamentului la recenta manifestație. Asta pentru că, susține el, unii „voiau să fie o confruntare între protestatari și forțele de ordine pentru a aduce mai multe acuzații partidului AUR”: „Ar fi convenit de minune celor care sunt la Putere, ca să arate că suntem un partid extremist, cum ne numesc cei mai mulți dintre ei”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Claudiu Târziu (AUR), despre modul în care a fost informat că a fost amendat

„Conform procedurii, trebuiau să-mi trimită prin Poștă și dacă nu primeam, trebuiau s-o afișeze la domiciliu, la scara bocului, pe ușa apartamentului, unde considerau de cuviință, în niciun caz să dea buzna. Ei au spus că așa e procedura, că nu au mai făcut altfel, eu am mai promit amenzi și știu care e procedura…

Ei au primit un ordin să-și arate un pic mușchii, probabil cu intenția de a mă intimida pe mine sau pe oamenii care fac opoziție la măsurile discriminatorii, neconstituționale pe care le ia Guvernul la un moment dat”, a declarat Claudiu Târziu, pentru B1 TV.

Acesta a punctat că toate Hotărârile de Guvern ce au prevăzut restricții au căzut în instanță sau au fost declarate neconstituționale: „Așa se întâmplă să fie și amenda ce mi-a fost mie dată. A fost dată în baza unei HG a Guvernului Cîțu care a fost invalidată în instanță de Curtea de Apel București”.

„Nu mă interesează acum că a fost amendă, maniera în care s-a procedat am considerat că trebuie reclamată public, că dacă se întâmplă unui demnitar al statului român o chestiune de tipul ăsta și unui lider de partid, că nu eram doar un parlamentar, i s-a dat un mesaj clar unui lider de partid! E grav într-un sistem care se pretinde democratic, într-o țară care e membră UE, unde ar trebui să se mai păstreze aparenta democrație dacă nu democrația întreagă”, a continuat coliderul AUR.

Claudiu Târziu (AUR), despre protestul anti-certificat verde de la Parlament

„Eu aș lega evenimentele, pentru că cred că am stricat niște planuri când am intervenit și am scos manifestanții din curtea Parlamentului. Eu personal am scos 80% dintre manifestanții de acolo, pe restul i-a scos colegul meu, George Simion. Cred că le-am stricat niște planuri celor care voiau să fie o confruntare între protestatari și forțele de ordine pentru a aduce mai multe acuzații partidului AUR, pentru a bloca orice fel de opoziție la certifiatul verde. Pot să citesc și în cheia asta evenimentul de azi.

Ar fi convenit de minune celor care sunt la Putere, ca să arate că suntem un partid extremist, cum ne numesc cei mai mulți dintre ei, un partid care îndeamnă la violență. Baia de sânge care ar fi urmat, că jandarmii îi călcau în picioare pe oamenii ăia, că erau trupe masate foarte multe și în stânga și în drepata Parlamentului… Ar fi fost pusă în cârca AUR și ar fi blocat nu doar AUR, ci orice fel de opoziție la adresa certificatului verde și a restricțiilor pe care le dictatează Guvernul pe motiv de pandemie”, a mai afirmat Claudiu Târziu.

Acesta a mai ținut să precizeze că AUR niciodată nu va accepta în nicio formă certificatul verde”.