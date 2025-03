Claudiu Târziu, despre înlocuitorul lui Călin Georgescu: „Există posibilitatea să fie un candidat care nu este din partid”

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național AUR, a vorbit într-o intervenție pentru B1 TV despre varianta ca partidul să îl susțină pe Georges Simion în cursa pentru prezidențialele din mai. Acesta a precizat că nu s-a luat încă o decizie în partid, dar dacă se va ajunge la concluzia că el este persoana potrivită, atunci George Simion are datoria să candideze:

“În calitatea lui de președinte al partidului și de principal responsabil pentru strategia din ultimul an și jumătate cu privire la toate bătăliile electorale pe care le-am avut de purtat sigur că are și această responsabilitate. Nu îl forțează nimeni, nu îi bagă nimeni sula în coaste, dar e o datorie la care dacă partidul îl va chema sunt convins că George Simion va răspunde așa cum a făcut-o și alte dăți fără niciun fel de rezerve.

Avem nevoie de un candidat care să aibă șanse reale în această luptă. Nu putem să mergem cu oricine la lupta aceasta, dar încă nu ne-am hotărât asupra persoanei. Sunt mai multe nume luate în discuție și o vom face în funcție de cel care va întruni un număr de calități și suportul mai larg al suveraniștilor, care nu sunt doar din partidul AUR, plus suportul domnului Călin Georgescu”.

Claudiu Târziu nu exclude variana ca AUR să susțină candidatura cuiva din afara partidului:

“În mod formal, legal și statututar și în mod formal și moral partidul AUR, prin conducerea lui colectivă trebuie să desemneze un candidat dacă este din partidul AUR și din partea AUR. Există posibilitatea să fie un candiat care nu este din partid, dar este agreat și de celelalte formațiuni și grupuri civice de orientare suveranistă și care să fie agreat de domnul Călin Georgescu. Atunci nu e nevoie neapărat numai de acceptul conducerii colective AUR, dar este nevoie și de acceptul conducerii AUR”.

Cât privește numele lui Dan Dungaciu, vehiculat ca un posibil înlocuitor al lui Georgescu în cursa pentru prezidențiale, Claudiu Târziu a precizat că chiar el a vehiculat numele lui:

“Nu am vorbit cu dânsul acum ca să știu ce gânduri are. Am văzut că presa a dat pe surse că ar putea să fie candidatul nostru. Da, și eu cred că ar putea să fie candidatul nostru și am spus însă că având în vedere calitatea domniei sale de profesor universitar, de analist politic, care l-a plasat înr-o poziție de obiectivitate și care nu l-a transformat într-un actor pe scena politică e mai greu ca într-un timp foarte scurt să îi faci această imagine și să obții cel mai mare rezultat”.