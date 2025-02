Claudiu Târziu nu exclude o ruptură de și plecarea din AUR, spunând că „în politică trebuie să fii pregătit pentru orice scenariu”. Europarlamentarul a comentat o serie de speculații lansate pe piață de Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a susținut, zilele trecute, că europarlamentarul Claudiu Târziu intenționează să plece din AUR cu aproximativ o treime din membri. El a fost chestionat pe această temă de jurnalista Laura Chiriac, în emisiunea News Pass, de la B1 TV.

Doamna Șoșoacă este renumită pentru declarațiile exotice pe care le face. Nu știu de ce vehiculează astfel de informații. Dacă s-ar întâmpla un asemenea lucru, vă dați seama, știu să comunic singur într-o astfel de situație”, a spus Claudiu Târziu.

Politicianul extremist a declarat că a înființat împreună cu George Simion, în 2019 și că nu are nici un motiv să abandoneze partidul. Totuși, a precizat, în politică trebuie să fii pregătit pentru orice scenariu, sugerând că o ruptură ar fi posibilă.

„Am un partid făcut, se cheamă AUR, eu l-am făcut împreună cu George Simion, în 2019, e partidul meu de suflet, am muncit atâția ani la el am dat ce știam mai bine, nu am nici un motiv să-mi abandonez partidul, dar în politică trebuie să fii pregătit pentru orice scenariu”, a arătat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu recunoaște că este contestat în AUR

Europarlamentarul AUR a recunoscut că sunt voci în interiorul AUR care îl contestă, dar spune că sunt și voci care îl contestă pe George Simion. El spune că este vorba despre adversari personali, de-ai săi, dar și adversari ai partidului care vor să-i dezbine.

„Știu că unii îmi poartă sâmbetele în partid, știu că sunt unii care alimentează aceaste zvonuri, că există tabăra lui Târziu, că există tabăra lui Simion, știu că îi susură și lui George Simion în ureche, tot felul de adversari, ai mei personali sau ai noștri ca partid, multe prostii, cum îmi susură și mie, că se încearcă dezbinarea noastră de ani de zile”, a menționat europarlamentarul AUR.

Claudiu Târziu pune informațiile cu privire la o ruptură în AUR pe seama dorinței adversarilor de a diviza o formațiune de mărimea AUR. El face apel la maturitate, echilibru și responsabilitate pentru a păstra partidul unit.

„Un partid mare cum a devenit AUR trebuie micșorat cumva, trebuie divizat. Aici stă în mâna noastră viitorul acestui partid, noi vom decide cum și în ce fel vom merge. Noi trebuie să fim maturi, echilibrați și responsabili, nu doar cu privire la partid care este un vehicul al mișcării conservatoare, este o formă de reprezentare parlamentară a acestei mișcări despre care am spus că este mai veche și mai mare decît partidul AUR și cu care nu ne putem juca”, a mai spus Claudiu Târziu.