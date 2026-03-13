Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), a explicat vineri, pentru B1 TV, de ce singurul parlamentar al formațiunii a votat pentru de a amplasa în România echipamente militare și alți soldați și de ce crede că restul opoziției, inclusiv AUR, „a căzut într-o capcană” votând împotrivă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

De ce parlamentarul ACT a votat pentru solicitarea americanilor

Claudiu Târziu a explicat întâi de ce, după o consultare cu el, singurul deputat pe care ACT îl are a votat pentru solicitarea SUA.

„Pentru că era o solicitare legitimă, în baza unui acord care este în funcțiune și nu a fost denunțat de nicio parte, nici de România, nici de Statele Unite ale Americii, pentru că se încadra în limitele acelui acord, nu prevedea nimic altceva decât aducerea unor soldați într-un număr rezonabil de 500 de persoane.

Și pentru asta s-a cerut, de fapt, aprobarea Parlamentului. Pentru că, știm, legea românească obligă la o astfel de hotărâre atunci când e vorba despre staționarea sau tranzitarea pe teritoriul național a unor trupe străine. Știm foarte bine că acum ceva timp, Statele Unite și-au retras niște soldați. Și acum că vin alții, trebuia această decizie.

Deci a fost o decizie strict tehnică, dacă mă întrebați pe mine, care nu trebuia să comporte niciun fel de probleme în a fi luată, dar ea a devenit o problemă și un subiect, din păcate, de scandal politic, care ne-a înfățișat destul de neplăcut și față de aliații noștri dintr-un motiv, după părerea mea, pe care m-aș feri să-l calific cu vorbe prea grele, dar cel puțin dintr-o inabilitate, ca să nu cred că e vorba despre pur și simplu o răfuială politică măruntă”, a explicat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu: Opoziția parlamentară a căzut într-o capcană

Acesta a susținut apoi că opinia publică s-a inflamat deoarece dinspre Cotroceni au apărut pe surse niște informații destul de grave și contradictorii.

„Ce vreau să zic? Dinspre Cotroceni a emanat informația că urmează să vină o decizie care cumva să ne implice în războiul din Iran. Asta a fost pe surse, inițial. După care a urmat o altă informație că e vorba despre sprijin logistic și dislocarea unor capabilități militare americane, dar defensive. După ședința CSAT, președintele Românie a confirmat solicitarea Statelor Unite și dislocarea, așa cum am spus, temporară a unor trupe și echipamente.

În final, documentele au și probat acest lucru. Dar deja se inflamase toată opinia publică, nimeni nu mai știa ce să creadă: intrăm în război, România intră în război, ce ne facem și de ce parte ne aflăm: Nu prea aveam, sincer vorbind acum, ce să alegem aici, pentru că când ești aliat, ești aliat! Dar nu eram într-un război pe care să-l fi declarat noi. Nu era ca și cum am fi vrut să declarăm noi război Iranului. Dar aici a apărut discuția și, în opinia mea, opoziția parlamentară a căzut într-o capcană”, a continuat liderul ACT.

Claudiu Târziu: AUR în mod sigur este deranjat de eticheta anti-americană

Întrebat cum comentează declarațiile lui George Simion, liderul AUR, de anul șapte zile, anume că politicienii care pun piedici Statelor Unite contra Iranului sunt „globaliști” și „prieteni ai Chinei sau ai Rusiei”, partidul lui Simion la votul din Parlament, Claudiu Târziu a răspuns: „Eu nu am văzut neapărat că a pus o piedică. El a făcut ceva mai rău, din punctul meu de vedere, și anume că nu a luat o decizie, nici într-o parte, nici în alta, care să-l fi plasat pur și simplu. Domnule, sunt pentru asta sau împotrivă? Asta cu scos cartela, cu nevotatul…”.

„V-am spus, eu cred că această confuzie a fost creată de comunicarea celor de la Putere și că Opoziția parlamentară, în cea mai mare parte a ei, a căzut în această capcană și a ieșit după acest episod destul de șifonată cu o etichetă și anti-americană și . Lasă că pe unii poate nu-i deranjează, dar AUR în mod sigur este deranjat de eticheta de anti-americană. (…)

Solicitarea Spatelor Unite era justificată de riscul extinderii războiului din Orientul Mijlociu, dar și de necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO și așa mai departe. Știm bine că bazele militare aeriene care au fost solicitate pentru a veni cu acest echipament și cu acești soldați aparțin României, dar sunt folosite de NATO și, sigur, prin protocoale specifice, și de către armata americană. Deci nu prea puteai să spui ”nu” la lucrul ăsta”, a mai declarat Claudiu Târziu, pentru B1 TV.