George Simion a explicat, miercuri după-amiază, de ce partidul său, AUR, nu a votat solicitarea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

Explicațiile lui Simion

„Noi nu am votat pentru acest proiect pentru că nu suntem încrezători că se respectă siguranța, protecția fiecărui cetățean. Când vom avea siguranța că e doar defensiv, că e doar pentru protecția României și a aliaților României, atunci…

Multe lucruri nu se aliniază. Pentru ce ne-a trimis Nicușor Dan până acum nu era nevoie de votul Parlamentului. Ar trebui să fim calmi, să liniștim toți românii. Noi alegem să nu expunem cetățenii români niciunui risc”, a declarat George Simion.

Acesta a mai afirmat că AUR vrea clarificări privind modul în care vor fi protejați cetățenii români.

„Acest regim ayatollah se poate activa. Și Dubaiul e sub protecția SUA (…) Nu ne dorim să moară români. Noi suntem un partid afiliat ideologic la MAGA, vrem să punem românii pe primul loc. Așteptăm o întâlnire de clarificare cu ambasadorul SUA, să ne spună dacă există doar intenții defensive sau alte planuri”, a mai susținut Simion.

Ce a spus Nicușor Dan

După ședința CSAT în care a fost aprobată solicitarea americanilor, președintele Nicușor Dan a insistat că e vorba strict de echipamente defensive.

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. (…)

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură”, președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT.

A urmat apoi votul în Parlament. cu 272 de voturi „pentru”, 18 „contra” și 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.