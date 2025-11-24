B1 Inregistrari!
Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)

Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 19:19
Cuprins
  1. Apartamentele AFI vor ajunge la tineri, spune Drulă
  2. Drulă promite urbanism după reguli în București

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a explicat cum se va asigura că în București se va construi doar după reguli. În context, Drulă a explicat planul său ca tinerii să fie ajutați de Primărie să-și cumpere locuințe.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Apartamentele AFI vor ajunge la tineri, spune Drulă

„Avem chiar un capitol dedicat pentru politici pentru locuiri accesibile, ca să-ți permiți o locuință, pentru că avem foarte mulți tineri care, din păcate, nu-și permit și nu stau în condiții OK sau stau cu părinții în București și nu se pot muta.

Aici venim cu mai multe politici, una dintre ele este reorganizarea Administrației Fondului Imobiliar. AFI e un organism în subordinea Primăriei – condus de PNL, pot să spun asta – care e foarte netransparent. Adică sunt mii și mii de locuințe. Unele, într-adevăr, sunt date pe criterii sociale și n-avem nimic cu oamenii care sunt acolo pe criterii sociale. În altele, din ce înțelegem, și nu e niciun pic de transparență, e pilăraie de partid destul de multă. Am vrea să scoatem aceste apartamente la vedere și să le oferim cu o chirie rezonabilă tinerilor pe o perioadă, să spunem, de 5 ani, apoi putem trece la faza 2, în care să existe niște credite pentru tineri cu dobândă subvenționată de la Primărie”, a explicat Cătălin Drulă.

Drulă promite urbanism după reguli în București

„Iar un alt instrument care mie mi se pare extraordinar de important e Planul Urbanistic General (PUG), care ne va permite, când îl vom avea adoptat, construire de calitate”, a continuat candidatul USR.

Întrebat dacă mai e loc pentru a se construi în București, Drulă a răspuns: „Aici dl Băluță e extrem de ipocrit. El construiește în cimitir și ne spune nouă că nu mai e loc de construit în București. Da, există încă spații pe care se pot dezvolta cartiere OK, aerisite, cum s-au mai făcut. Sunt foste fabrici, zone industriale care acum sun abandonate. Se mai poate construi de calitate în București. Asta înseamnă un anumit regim de înălțime, înseamnă că ai și un părculeț acolo, trotuare”.

„Sunt foarte mulți dezvoltatori de bună credință, dincolo de mafia imobiliară, care au resurse, bani de investiții. E un business legitim, eu n-am nimic împotriva construirii ca atare, dar după reguli, după un Plan Urbanistic General. (…) Cei care sunt de bună credință cred că abia așteaptă, pentru că ei sunt primii sufocați de o concurență neloială”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Catalin Drula
