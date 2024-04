Clotilde Armand: Am fost aleasă pentru a opri jaful din bani publici și asta fac. În fața mea am găsit niște persoane care vor combinații și eu nu pot să accept asta. Nu se mai fură în Sectorul 1 (VIDEO)

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a vorbit despre conflictele cu PSD și PNL, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și spune că a „fost aleasă pentru a opri jaful din bani publici, pentru a spune „nu” la corupție”.

Clotilde Armand: Am fost aleasă pentru a opri jaful din bani publici și asta fac

Întrebată despre mandatul său și conflictele cu PSD și PNL, Clotilde Armand a spus: „Sunt o persoană care ține la principiile sale. Am fost aleasă pentru a opri jaful din bani publici, pentru a spune «nu» la corupție – și asta fac”.

„Să știți că acum zace în dulapul PNL un protocol de colaborare. Ei sunt primii care și-au trădat electoratul. Domnul Iohannis a spus că este ales pentru a lupta împotriva „ciumei roșii”, și el împreună cu colegii din Sectorul 1 sunt împreună cu acest PSD. Eu am pregătit toate investițiile, am pregătit toate bugetele, am pregătit tot și am făcut. În fața mea am găsit niște persoane care vor să facă combinații, care vor să lupte pentru interesele unor persoane, în niciun caz pentru interesul cetățenilor, și eu nu pot să accept asta”, a continuat primarul Sectorului 1.

Clotilde Armand: Nu se mai fură în Sectorul 1

Întrebată la ce se referă prin „combinații”, ea a explicat: „Sunt multe exemple. Sectorul 1 este un sector bogat, cu o miză foarte mare pe partea de dezvoltare imobiliară, cu un buget care a fost și care este în continuare extrem de mare, cu niște firme care erau abonate la bani publici. Eu am mers pe principiile la care m-am angajat și nu o să schimb nimic la aceste principii. Pentru asta sunt aici”.

„Eu nu vreau să fac scandal. Vreau doar să aplic legea într-un mod corect și să învățăm din trecut. Am mai vorbit despre terase, de exemplu. Am uitat de ce s-a întâmplat la Colectiv. Dacă terasele nu au autorizația de funcționare și sunt periculoase (…), eu nu semnez ca Piedone, de exemplu. Dacă asta mă face conflictuală, este o problemă”, a continuat Clotilde Armand.

„Știu că am mulți dușmani, pentru că în Sectorul 1 s-a mers pe alte principii. Pentru aceste persoane ce este scandalos e faptul că nu se mai fură în Sectorul 1. Nu, nu se mai fură în Sectorul 1”, a mai declarat primarul.