Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la menținerea măsurii de la alimentele de bază.

Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este susținută de PSD, partid care a și implementat-o pentru prima oară. El a declarat este nevoie de argumente bazate pe date preluate din piață, înainte de a lua o astfel de decizie. Măsura, care a fost prelngită în luna iunie, cu trei luni, expiră la finalul acestei luni.

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare și, la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la Euronews România.

El a declarat că această problemă a plafonării prețurilor implică o intervenție pe piață care duce la perturbări în domeniul comercial.

„Din perspectiva plafonării unor preţuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piaţă în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să îşi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creşteri la alte produse”, a mai spus Bolojan.

Ce alternativă vede premierul

Ca alternativă la plafonarea prețurilor, propusă de PSD, Ilie Bolojan propune doar soluții teoretice, luate din manualele de economie. Conform teoriei, el susține că pentru a avea prețuri bune și produse de calitate, trebuie susținută creșterea producției agroalimentare în România. Or, despre acest lucru se vorbește despre foarte mulți ani, însă nici un guvern nu l-a pus în practică.

„Iar al doilea aspect – trebuie și să ne asigurăm de existența unei competiții corecte și anume faptul că în supermarketuri, în lanțurile de distribuție, au acces toți producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o țară ca România și producătorii români sunt promovați și încurajați. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce privește o decizie, după discuția de mâine (cu retailerii – n.r.) și după discuțiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a mai spus premierul.

Potrivit acestuia, în luna iunie, decizia de prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost luată automat, fără să existe analize.

„Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior, cea de prelungire a fost luată, într-adevăr, imediat, automat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului şi nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția, vedem care va fi reacția marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânșii că s-ar întâmpla și, funcție de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a precizat Bolojan.

Măsura propusă de Ilie Bolojan provoacă tensiuni în coaliție

Ilie Bolojan a decis să nu mai plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază, măsură contestată de PSD și UDMR. Reprezentanții celor două partide susțin că premierul a acționat unilateral, fără să aibă o dicuție în . De altfel, social-democrații se opun anulării acestei măsuri, considerând că va provoca o creștere a inflației și ar îngreuna viața cetățenilor sărăciți deja de taxele și impozitele majorate.

Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența. Renunțarea la această măsură va afecta românii cu venituri mici. Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, fiind vorba de adaosul comercial, câștigul comerciantului, susține PSD. Dacă măsura nu va fi prelungită inflația ar crește cu 2-3%.

Tensiunile au fost amplificate de purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu care a declarat că decizia de neprelungire a plafonării adaosului comercial ar fi fost luată în coaliție fără opoziție, lucru dezmințit de liderii social-democrați. Aceștia au acuzat-o de minciună.

Lista alimentelor cu adaos comercial plafonat

Până în 30 septembrie, un număr de 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%. Este vorba despre: