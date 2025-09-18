B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală

Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală

Adrian Teampău
18 sept. 2025, 21:57
Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului
  2. Ce alternativă vede premierul
  3. Măsura propusă de Ilie Bolojan provoacă tensiuni în coaliție
  4. Lista alimentelor cu adaos comercial plafonat

Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la menținerea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază.

Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este susținută de PSD, partid care a și implementat-o pentru prima oară. El a declarat este nevoie de argumente bazate pe date preluate din piață, înainte de a lua o astfel de decizie. Măsura, care a fost prelngită în luna iunie, cu trei luni, expiră la finalul acestei luni.

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare și, la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la Euronews România.

El a declarat că această problemă a plafonării prețurilor implică o intervenție pe piață care duce la perturbări în domeniul comercial.

„Din perspectiva plafonării unor preţuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piaţă în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să îşi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creşteri la alte produse”, a mai spus Bolojan.

Ce alternativă vede premierul

Ca alternativă la plafonarea prețurilor, propusă de PSD, Ilie Bolojan propune doar soluții teoretice, luate din manualele de economie. Conform teoriei, el susține că pentru a avea prețuri bune și produse de calitate, trebuie susținută creșterea producției agroalimentare în România. Or, despre acest lucru se vorbește despre foarte mulți ani, însă nici un guvern nu l-a pus în practică.

„Iar al doilea aspect – trebuie și să ne asigurăm de existența unei competiții corecte și anume faptul că în supermarketuri, în lanțurile de distribuție, au acces toți producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o țară ca România și producătorii români sunt promovați și încurajați. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce privește o decizie, după discuția de mâine (cu retailerii – n.r.) și după discuțiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a mai spus premierul.

Potrivit acestuia, în luna iunie, decizia de prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost luată automat, fără să existe analize.

„Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior, cea de prelungire a fost luată, într-adevăr, imediat, automat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului şi nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția, vedem care va fi reacția marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânșii că s-ar întâmpla și, funcție de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a precizat Bolojan.

Măsura propusă de Ilie Bolojan provoacă tensiuni în coaliție

Ilie Bolojan a decis să nu mai plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază, măsură contestată de PSD și UDMR. Reprezentanții celor două partide susțin că premierul a acționat unilateral, fără să aibă o dicuție în coaliția de guvernare. De altfel, social-democrații se opun anulării acestei măsuri, considerând că va provoca o creștere a inflației și ar îngreuna viața cetățenilor sărăciți deja de taxele și impozitele majorate.

Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența. Renunțarea la această măsură va afecta românii cu venituri mici. Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, fiind vorba de adaosul comercial, câștigul comerciantului, susține PSD. Dacă măsura nu va fi prelungită inflația ar crește cu 2-3%.

Tensiunile au fost amplificate de purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu care a declarat că decizia de neprelungire a plafonării adaosului comercial ar fi fost luată în coaliție fără opoziție, lucru dezmințit de liderii social-democrați. Aceștia au acuzat-o de minciună.

Lista alimentelor cu adaos comercial plafonat

Până în 30 septembrie, un număr de 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%. Este vorba despre:

  • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • Magiun până la 350 grame;
  • Zahăr alb tos până la 1 kg;
  • Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • Smântână- 12% grăsime;
  • Unt până la 250 grame;
  • Brânză telemea de vacă vrac;
  • Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • Făină albă de grâu „000” până la 1 kg;
  • Mălai până la 1 kg;
  • Ouă de găină calibrul M;
  • Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui);
  • Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);
  • Legume proaspete (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);
  • Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
  • Cartofi proaspeţi albi vrac.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici
Politică
Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
Politică
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
Politică
Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
Ioana Dogioiu, răspuns pentru Sorin Grindeanu, în plin „război” al plafonării prețurilor: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”
Politică
Ioana Dogioiu, răspuns pentru Sorin Grindeanu, în plin „război” al plafonării prețurilor: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”
Noi tensiuni în coaliția de guvernare. Mihai Tudose, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu a câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică”
Politică
Noi tensiuni în coaliția de guvernare. Mihai Tudose, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu a câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică”
Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
Politică
Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
Politică
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
Politică
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Politică
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Politică
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Ultima oră
22:42 - Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici
22:39 - Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
22:05 - Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
21:55 - Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
21:37 - Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
21:23 - Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
21:13 - Statele Unite mai pierd o bătălie strategică în fața Chinei. În cel mult zece ani lucrurile se vor schimba
20:50 - Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
20:46 - Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
20:26 - România riscă un blackout! Ministrul Energiei avertizează că putem rămâne fără curent electric: “Acest studiu a stat la baza negocierii”