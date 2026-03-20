Un nou plan de investiții masive în energie prinde contur la nivel european. propune alocarea a 30 de miliarde de euro pentru optimizarea rețelelor energetice. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Nicușor Dan, după participarea la reuniunea Consiliului European.

Cum vrea Europa să reducă prețurile la energie

a explicat că, la nivelul liderilor europeni, discuțiile despre prețul energiei se concentrează pe investiții strategice. De asemenea, acestea vizează și schimbarea mecanismului de formare a prețurilor.

„Pe chestiunile de investiţii, parte din care se reflectă în cost, parte din cost este circulaţia energiei pe reţele şi aici, din nou, în acest interval de la ultimul Consiliu până azi, Comisia Europeană a venit cu o propunere şi cu o sumă de bani, 30 de miliarde de euro, care să fie investite pe suprafaţa Europei în reţele, în optimizarea reţelelor şi în interconexiuni între ţări. Astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piaţă europeană”, a transmis acesta.

De ce rămâne energia scumpă chiar și în țările care produc ieftin

În prezent, prețul energiei electrice este stabilit în funcție de cea mai scumpă sursă disponibilă. Acest mecanism duce la costuri ridicate chiar și în țările care produc energie ieftină.

„În ceea ce priveşte mecanismul de preţ – după cum ştiţi, mecanismul prin care se stabileşte preţul energiei electrice este că toţi producătorii primesc preţul celei mai scumpe dintre sursele de producţie care este disponibilă la un anumit interval de timp. Și asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câştiguri substanţiale. Asta face ca inclusiv în ţări care au un procent semnificativ de energie ieftină şi regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucăţică de energie este la un preţ mare, consumatorii şi companiile din ţările respective au un preţ mare. Şi pe chestiunea asta a existat o discuţie, care va continua la Consiliul următor.

Comisia a fost deschisă la mecanisme care se reducă preţul energiei. Fie prin plafonarea preţului gazului, pentru că cele mai multe exemple, cele mai multe intervale orare, sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă preţul maximal şi deci preţul pentru toată ziua şi pentru toată suprafaţa geografică. Fie că aceste diferenţe de preţ care sunt mari, câştigate de cei care produc energie ieftină, să fie temporar luate de stat şi duse către protecţia consumatorilor. O dezbatere care, cum am spus, va continua”, a spus Nicuşor Dan.

Se schimbă regulile pentru taxarea emisiilor de carbon în UE

La nivel european se discută intens despre modificarea mecanismului ETS. Zece state membre, printre care și România, au cerut revizuirea acestuia, a explicat Nicușor Dan.

„Şi discuţia pe emisiile de carbon, pe certificatele de emisii de carbon, aşa-numitul ETS. Pe de o parte, disponibilitatea ca excepţiile, zonele industriale care să fie exceptate de la necesitatea de a cumpăra certificate de emisii să fie lărgite, această sferă să fie lărgită. Din nou, o disponibilitate din partea Comisiei în procesul de revizuire a acestui mecanism ETS. Fie cum au propus în scrisoarea pe care am făcut-o publică azi zece ţări, iniţiatoare fiind Austria.

Fie Comisia să emită un număr de certificate şi astfel preţul certificatului să scadă şi componenta de emisii de carbon din preţul de energie să scadă. Fie ca ţintele, perioadele, momentul în timp la care noi ne asumăm nişte ţinte de emisii de carbon să fie prelungite şi în felul acesta, din nou, valoarea certificatului să scadă. Deci, toată această discuţie pe mecanismul de preţ în energie va fi reluată la Consiliul viitor din iunie”, a explicat şeful statului, potrivit digi24.ro.