Coaliția de guvernare „funcționează”, dar „cu opinteli”, a declarat, joi, Nicușor Dan. Întrebat insistent dacă premierul liberal Ilie Bolojan putea să facă mai mult în relația cu PSD, președintele a răspuns: „Ca fiecare dintre noi, tot timpul e loc de mai bine”. Șeful statului a mai afirmat că parte dintre certurile din coaliție apar pentru că fiecare partid în mod firesc se adresează electoratului său. În opinia sa, e puțin probabil să avem pe viitor un .

Nicușor Dan, despre instabilitatea politică

Întrebat, la Digi24, dacă PSD vrea ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier, Nicușor Dan a răspuns: „Da, bineînțeles, . Protocolul spune că până în aprilie 2027 e un premier numit de PNL”. Dan a mai afirmat că acum „nu există o altă alternativă” la Bolojan – premier.

„Dacă acum 6-7 luni, prima întrebare era ”credeți că puteți reduce deficitul?” și a doua era ”există premise de instabilitate politică?”, acum e invers, de deficit lumea e mulțumită, dar există această percepție că e instabilitate politică și asta a devenit prima întrebare. (…) Mult timp, politicienii români spuneau una în țară, una în afară. Eu le spun că sunt niște partide care au un istoric, întârzie luarea deciziilor, dar lucrurile progresează”, a mai explicat președintele despre îngrijorările internaționale.

Ce a spus Nicușor Dan despre tensiunile dintre Bolojan și PSD

Întrebat ce ar trebui să schimbe Bolojan în stilul său, Dan a zis că „multe discuții de tipul acesta sunt în spatele ușilor închise”, deci nu vrea să răspundă.

Întrebat dacă e de acord cu Bolojan că PSD blochează reformele, președintele a afirmat: „Fiecare partid are un public și se întâmplă că publicurile lor vor altceva. Împreună reușesc să ating niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE, renegocierea PNRR. Așa e când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe mai multe teme”.

Întrebat de două ori dacă crede că Bolojan că ar putea să facă să meargă lucrurile mai bine în relația cu PSD, Nicușor Dan a răspuns: „Ca fiecare dintre noi, tot timpul e loc de mai bine, dar să lăsăm în zona asta filosofică. Nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție”.