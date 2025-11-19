PSD respinge tăierile salariale în sectorul public. Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a clarificat miercuri poziția partidului în privința măsurilor economice propuse și reorganizării instituțiilor publice. El a subliniat că PSD nu susține reducerea sau tăierea salariilor în sectorul bugetar, votul în Biroul Politic Național fiind unanim în această privință.

PSD respinge tăierile salariale. Care sunt motivele PSD pentru această decizie

Grindeanu a dat și câteva date. A menționat că salariul mediu a scăzut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o scădere de 0,2% în trimestrul al treilea față de trimestrul anterior, ceea ce indică un risc de recesiune tehnică. Aceste date economice, combinate cu o inflație aproape de 10%, justifică necesitatea unor măsuri de relansare economică, parte din strategia fiscal-bugetară susținută de .

„Am aici câteva date. Salariul mediu, care exprimă puterea de cumpărare a populației, a scăzut cu 5,3% față de septembrie 2025, față de luna similară a anului anterior, în septembrie 2025 față de 2024.

În trimestrul III, economia României a scăzut, așa cum bine știți, cu 0,2% față de trimestrul 2, adică suntem în risc de recesiune tehnică.

Sigur, sunt și date care țin de cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, date care, tot așa, sunt într-o zonă negativă. Cifra de afaceri din serviciile Horeca, de asemenea, e o reducere, aici, undeva de aproape 8% față de august-septembre 2024. Producția industrială a scăzut cu 1% în primele 9 luni, față de aceeași perioadă similară din 2024.

Și inflația, așa cum bine știți, e aproape de 10%. Deci, este evident că avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică, care, ce să vezi, sunt și parte din strategia fiscal-bugetară și li s-a atras atenția colegilor de la Ministerul Finanțelor, care nu erau foarte bine updatați cu strategia pe care o au ei, într-un final, și o are România, că propunerele date de PSD sunt parte din această strategie adoptată mai demult. Deci aici am clarificat lucrurile.”, a spus liderul PSD.

Ce s-a decis în privința reducerilor salariale și disponibilizărilor

În cadrul coaliției, discuțiile privind reducerile de 30% la 20% pentru administrația locală au fost închise, fiind agreată posibilitatea de a alege reduceri salariale în locul disponibilizărilor în 2026. Pe de altă parte, negocierile privind administrația centrală rămân deschise, mai ales pe segmente precum apărare și ordine publică, a mai menționat președintele PSD.

„Al doilea lucru, cel legat de reducerea cheltuielilor de personal cu 10%. Am avut discuții în BPN și pot să fac câteva clarificări.

În urmă cu două zile, în coaliție s-au închis discuțiile pe administrația locală, așa cum bine știți, pe ceea ce înseamnă reducerile de 30%, la 20% cu posibilitatea în anul 2026 să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări, și știți aceste lucruri, asta s-a închis în coaliție. Și toată lumea e de acord.

A rămas deschisă și s-a discutat partea de administrație centrală, unde, bineînțeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să își arate dezacordul public, au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise.

Dacă e să vorbim de o decizie în coaliție, deschise pe zona de apărare, de ordine publică și așa mai departe. Deci discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție.”, a mai spus Grindeanu.

Cum vede PSD reorganizarea instituțiilor publice

Sorin Grindeanu a precizat că PSD susține comasarea instituțiilor și deconcentratelor pentru o eficientizare reală a aparatului central și un stat mai suplu. El a dat exemplul Ministerului Agriculturii, care și-a redus bugetul pentru salarii cu 5% fără a face reduceri de personal, prin ajustarea bugetului de stat.

„Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou Politic Național, și am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect și am cerut un vot, iar votul a fost unanim.

PSD-ul nu susține și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba. Votul a fost unanim. A, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susținem.

Discutam în urmă cu câteva minute cu Ministrul Agriculturii. El și-a redus, de exemplu, anul trecut, bugetul Ministeriului Agriculturii pe salarii cu 5%, dar n-a avut nevoie de ordonanță. A făcut acest lucru prin bugetul de stat, atunci când i s-a aprobat bugetul. Dar restructurări, absolut că e nevoie, de comasări de instituții, de lucruri care țin de un stat mai suplu. Nu reduceri de salarii. Asta este decizia PSD-ului.”, a subliniat Grindeanu, evidențiind decizia fermă a partidului în cadrul Biroului Politic Național.