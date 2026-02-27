Primarul unei comune din județul Alba vrea să întrerupă iluminatul public pentru a face economie la bugetul local, după ce consilierii locali și viceprimarul au refuzat repetat să mărească taxele.

Primarul a vrut inițial să lase școlile fără curent

Comuna Almașu Mare din Munții Apuseni are șapte sate, cu puțin peste 1.000 de locuitori. De la 1 martie, ele ar putea rămâne în beznă, pentru că asta e soluția la care s-a gândit primarul Aron Zaharia. Economia care s-ar face la buget ar fi de 25.000 de lei.

Inițial, el a cerut deconectarea școlilor de la reţea, dar apoi s-a răzgândit.

Măsuri extreme în contextul în care viceprimarul și majoritatea din consiliul local au respins cealaltă variantă propusă de primar pentru a mai strânge bani la buget, anume creșterea taxelor.

„Una e iluminatul public, alta este nu mai putem lua nici salariile, plus alte cheltuieli. Salubritatea nu putem plăti. Nu putem elibera certificate de urbanism, se leagă toate de aprobarea acestor taxe şi impozite”. a declarat primarul Aron Zaharia, potrivit

Primarul, acuzat că de 5 mandate n-a făcut nimic

Opoziția politică și localnicii îl acuză pe primar că n-a făcut nimic până acum. Zaharia e la cincilea mandat.

„Noi nu avem nicio facilitate în comuna Almaşu Mare nu avem apă, nu avem canal, nu avem infrastructură zero. Noi nu avem nimic, pentru ce să mărim taxele şi impozitele”, spune Petru Cosmin Burz, viceprimar.

Și un localnic a reproșat: „A stat 25 de ani şi nu a făcut nimic. Uitaţi cum e drumul!”.

Primarul speră ca la a opta ședință de Consiliu Local să convingă consilierii să voteze majorarea de taxe, așa încât să nu fie nevoit să întrerupă iluminatul public.