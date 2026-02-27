B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)

Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)

Ana Maria
27 feb. 2026, 20:34
Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: Mă surprinde. Mi se pare o manevră. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)
Cuprins
  1. Tensiuni în Guvern! Cum răspunde Dominic Fritz ataurilor venite din partea PSD
  2. Ce mesaj a transmis USR despre rolul PSD în actuala guvernare
  3. Tensiuni în Guvern! De ce avertizează Fritz asupra unei posibile crize politice
  4. A făcut premierul concesii mai mari PSD-ului decât USR-ului?

Tensiuni în Guvern! Schimbul de replici dintre partidele aflate la guvernare continuă după ce PSD a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, catalogat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu drept un „premier de partid”.

Afirmațiile au stârnit reacția USR, iar președintele partidului, Dominic Fritz, avertizează că escaladarea conflictului politic ar putea duce la o criză politică în coaliția de guvernare, cu efecte directe asupra economiei și populației.

Tensiuni în Guvern! Cum răspunde Dominic Fritz ataurilor venite din partea PSD

Întrebat vineri, la deschiderea Congresului desfășurat la Sibiu, cum comentează declarațiile lui Grindeanu privind o posibilă scoatere a USR-ului de la guvernare, Fritz a subliniat că partidul său respectă acordul politic semnat.

După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu, după cum știți, ca și mine, timișorean. Noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt. În același timp, nu pot să nu observ că PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar prelocul lor. Nu s-a sfârșit bine, nici pentru România, dar nici pentru PSD.”, a declarat primarul Timișoarei.

Ce mesaj a transmis USR despre rolul PSD în actuala guvernare

Dominic Fritz a afirmat că social-democrații trebuie să accepte realitatea unei guvernări bazate pe compromis și colaborare politică.

Eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare. Am auzit că acum s-au trezit și au venit cu sloganuri pe care USR le-a folosit în campanie acum 10 ani. Au știut asta și în momentul în care au votat cu 70%”, a mai adăugat liderul USR.

Tensiuni în Guvern! De ce avertizează Fritz asupra unei posibile crize politice

Liderul USR consideră că declarațiile lui Grindeanu reprezintă mai degrabă un mesaj destinat electoratului propriu, însă, riscul politic rămâne unul real.

„Pe scurt, mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate, dar problema este că este o manevră care ar putea să creeze o criză politică, iar o criză politică este ultimul lucru de ce are nevoie acum România”, a ținut să sublinieze Fritz, potrivit Știripesirse.

El a atras atenția că instabilitatea politică produce rapid efecte economice resimțite de populație.

„Și ultima criză politică a crescut dobânzile, iar dobânzile crescute imediat ajung în buzunarul oamenilor, în prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și de aceea cred că ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție și, încă o dată, noi ne facem treaba oricum, noi nu vom abandona românii într-o situație grea”.

A făcut premierul concesii mai mari PSD-ului decât USR-ului?

În opinia liderului USR, negocierile din interiorul Executivului arată că premierul a făcut compromisuri semnificative în favoarea social-democraților.

Dacă vă uitați la concesiile pe care le-a făcut premierul și le numărați, o să fiți surprinși că mult mai multe concesii le-a făcut PSD-ului decât USR-ului„, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a concluzionat că atacurile PSD reprezintă „un joc retoric, mai degrabă decât realitate”.

Tags:
Citește și...
Șeful AEP, explicații în scandalul momentului: Așteptăm acțiunea pe care a depus-o Nicușor Dan la instanța de judecată. Nu am fost încă citați / Cu Călin Georgescu există o plângere penală înaintată de conducerea AEP, în 2025, la Parchetul General (VIDEO)
Politică
Șeful AEP, explicații în scandalul momentului: Așteptăm acțiunea pe care a depus-o Nicușor Dan la instanța de judecată. Nu am fost încă citați / Cu Călin Georgescu există o plângere penală înaintată de conducerea AEP, în 2025, la Parchetul General (VIDEO)
POT, partidul Anamariei Gavrilă, se dezice de deputata lor care a cerut anularea concertului formației Trooper: „A fost exclusă în decembrie 2025”
Politică
POT, partidul Anamariei Gavrilă, se dezice de deputata lor care a cerut anularea concertului formației Trooper: „A fost exclusă în decembrie 2025”
Simion a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune AUR pe ”moșia” unui controversat om de afaceri
Politică
Simion a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune AUR pe ”moșia” unui controversat om de afaceri
Scandalul Salvador Caragea continuă în timpul congresului USR. PSD cere lămuriri despre numirea prietenului familiei Miruță la Uzina Sadu
Politică
Scandalul Salvador Caragea continuă în timpul congresului USR. PSD cere lămuriri despre numirea prietenului familiei Miruță la Uzina Sadu
Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
Politică
Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)
Politică
Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Politică
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
Politică
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
Politică
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Politică
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Ultima oră
21:19 - OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
21:18 - Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
21:01 - Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
20:48 - Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
20:43 - Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
20:37 - Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
20:08 - Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
19:59 - Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
19:54 - VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
19:34 - Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)