Tensiuni în ! Schimbul de replici dintre partidele aflate la guvernare continuă după ce PSD a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, catalogat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu drept un „premier de partid”.

Afirmațiile au stârnit reacția USR, iar președintele partidului, Dominic Fritz, avertizează că escaladarea conflictului politic ar putea duce la o criză politică în coaliția de guvernare, cu efecte directe asupra economiei și populației.

Tensiuni în Guvern! Cum răspunde Dominic Fritz ataurilor venite din partea PSD

Întrebat vineri, la deschiderea Congresului desfășurat la Sibiu, cum comentează declarațiile lui Grindeanu privind o posibilă scoatere a USR-ului de la guvernare, Fritz a subliniat că partidul său respectă acordul politic semnat.

„După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin , după cum știți, ca și mine, timișorean. Noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt. În același timp, nu pot să nu observ că PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar prelocul lor. Nu s-a sfârșit bine, nici pentru România, dar nici pentru PSD.”, a declarat primarul Timișoarei.

Ce mesaj a transmis USR despre rolul PSD în actuala guvernare

Dominic Fritz a afirmat că social-democrații trebuie să accepte realitatea unei guvernări bazate pe compromis și colaborare politică.

„Eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare. Am auzit că acum s-au trezit și au venit cu sloganuri pe care USR le-a folosit în campanie acum 10 ani. Au știut asta și în momentul în care au votat cu 70%”, a mai adăugat liderul USR.

Tensiuni în Guvern! De ce avertizează Fritz asupra unei posibile crize politice

Liderul USR consideră că declarațiile lui Grindeanu reprezintă mai degrabă un mesaj destinat electoratului propriu, însă, riscul politic rămâne unul real.

„Pe scurt, mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate, dar problema este că este o manevră care ar putea să creeze o criză politică, iar o criză politică este ultimul lucru de ce are nevoie acum România”, a ținut să sublinieze Fritz, potrivit Știripesirse.

El a atras atenția că instabilitatea politică produce rapid efecte economice resimțite de populație.

„Și ultima criză politică a crescut dobânzile, iar dobânzile crescute imediat ajung în buzunarul oamenilor, în prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și de aceea cred că ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție și, încă o dată, noi ne facem treaba oricum, noi nu vom abandona românii într-o situație grea”.

A făcut premierul concesii mai mari PSD-ului decât USR-ului?

În opinia liderului USR, negocierile din interiorul Executivului arată că premierul a făcut compromisuri semnificative în favoarea social-democraților.

„Dacă vă uitați la concesiile pe care le-a făcut premierul și le numărați, o să fiți surprinși că mult mai multe concesii le-a făcut PSD-ului decât USR-ului„, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a concluzionat că atacurile PSD reprezintă „un joc retoric, mai degrabă decât realitate”.