POT se dezice de deputata lor. Știrea potrivit căreia deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, solicită „interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de formația Trooper, a devenit rapid virală. Parlamentara susține că decizia are la bază „protecția minților tinere” și apărarea valorilor creștine. În acest sens, deputata a lansat chiar și o petiție prin care cere anularea spectacolului.

Informația a fost distribuită intens pe rețelele sociale, inclusiv de , realizator Digi FM.

Cum a reacționat Partidul Oamenilor Tineri la afirmațiile Codruței Corcheș

Pagina oficială a Partidului Oamenilor Tineri a reacționat rapid:

“Bună ziua Vlad Craioveanu. Doamna Corcheș nu mai activează în cadrul POT, a fost exclusă în decembrie 2025. Secretariatul General al Camerei Deputaților refuză să ia act de comunicarea trimisă de noi. Mulțumim!”, a transmis POT.

POT se dezice de deputata lor. Ce a spus solistul Trooper despre acuzațiile aduse

Subiectul a fost discutat și în cadrul emisiunii moderată de Andreea Moraru pe B1 TV, unde solistul formației, , a oferit o reacție fermă la acuzațiile apărute:

Întrebat dacă situația ar putea avea o miză electorală, artistul a respins această ipoteză:

“Nu cred că este un moment electoral, nici măcar. Cred că pur și simplu a vrut să iasă un pic în față, pentru că dacă ne uităm în activitatea domniei sale, nu prea s-a remarcat cu nimic, nici CV-ul nu o recomandă.

Prin urmare, se bazează pe o masă de, să-i numim, habotnici, care se activează imediat la astfel de teme și dacă nu poți să faci nimic, atunci vii în față și spui că Dumnezeu a zis că. Și cu asta ai rezolvat orice problemă.

Ați văzut cum funcționează campaniile la noi în România, până la cel mai înalt nivel. Totul este Dumnezeu a spus, Dumnezeu vrea, Dumnezeu a lăsat, Dumnezeu…

Și eu, ca un creștin practicant, nu mai suport lucrurile astea sub nicio formă.”, a declarat solistul.

Situația a stârnit numeroase reacții în spațiul public, generând discuții aprinse despre libertatea de exprimare și influența valorilor religioase în deciziile politice