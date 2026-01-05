Conspirații la început de an. Lovitură de stat în România. Analiza lui Andrei Caramitru

Se pune la cale o lovitură de stat în România. Analistul Andrei Cramitru dezvăluie un plan menit să distrugă statul de drept.

Cine vrea să dea o lovitură de stat

Analistul Andrei Caramitru avertizează că în România se pregătește o lovitură de stat. După ce au ratat cu Călin Georgescu, acum se dau atacuri pe mai multe planuri, spune analistul.

„Situația din România de acum e foarte gravă. Practic – ăștia încearcă o lovitură de stat (nu, nu exagerez deloc).

Inițial au încercat cu cegeu (Călin Georgescu). Nu a funcționat. După – au încercat să convingă PSD să dea jos guvernul să facă guvern cu AUR. Au împins pe Corlățean să încerce să ia partidul, au încercat să îl convingă pe Grindeanu să facă o nefăcută. A făcut scandal verbal, a blocat chestii, dar nu au reușit. Bolojan încă e acolo și coaliția, cât de cât, funcționează. Au încercat să îl suspende și pe ND dar nu au reușit să ia voturi de la PSD și PNL (ăia care ar trăda s-au speriat deocamdată, nu a mers).”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

Ce se pregătește acum

Acum se încearcă un atac prin justiție și Curtea Constituțională, avertizează .

„Acum fac atacul ăla groaznic. Prin justiție / CCR (unde de fapt au pierdut majoritatea).

3 acțiuni în paralel extreme, care da – se încadrează în tentativa de lovitura de stat:

– cei 4 judecători minoritari blochează complet CCR-ul exploatând o chichiță cu cvorumul

– avocații AUR atacă la CAB, pe repede înainte, decizia guvernului de a face un grup de lucru pentru schimbarea legilor justiției. E halucinant – cum să ataci formarea unui grup de lucru și cum ar putea justiția să blocheze acțiunea guvernului. Dar când faci lovituri de stat ce mai contează.

– și cel mai grav – iarăși avocații AUR contestă numirile recente la CCR, două, pe motiv că nu ar avea vechimea. Și e posibil să treacă, că e la Lia în curte – deci CCR ar fi pulverizată și nu s-ar mai putea lua nici o decizie, ar fi tot statul blocat.”, scrie .

Cum se pregătește lovitura de stat

„În paralel, suntem în continuare singura țară din lume unde 2 canale de știri sunt deținute de infractori și fac propagandă anti-națională isterică. Jorjel (George Simion) a dat ordinul să se facă mega miting cu oameni aduși cu autocarul și plătiți în “hamburgăr” și 100 de lei – doar ca de data asta îmi e teamă ca e alt plan în spate de destabilizare gravă combinată … și în paralel fac propaganda isterica ca oamenii să nu plătească taxele adică să încalce legea ca să blocheze funcționarea statului să ne bage în incapacitate de plată …