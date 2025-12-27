B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”

Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 19:36
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Analistul economic Andrei Caramitru. Sursa foto: Captură video B1 TV

Analistul economic Andrei Caramitru a împărtășit predicțiile sale pentru 2026. „Nu e o previziune perfectă, e ce cred eu ca are probabilitate mare”, a precizat acesta. Cele 11 predicții vizează atât planul intern, cât și cel extern, iar dacă măcar jumătate se adeveresc, deja e „foarte, foarte, foarte bine”.

Cum crede Andrei Caramitru că va arăta 2026

„Scenariul meu de bază pentru 2026:

1. Bolojan rămâne prim ministru până în decembrie 2026, ND nu e suspendat
2. Deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5.2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial . Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului
3. Viktor Orban pierde alegerile. In SUA – Democrații preiau majoritatea în Congres în mid-terms
4. După câteva luni de haos, se semnează pace (parțială sau întreruperea ostilităților) între Ucraina și Rusia
5. Prețul petrolului scade cu încă 10-20%
6. Putin nu este șeful Federației Ruse la sfârșitul lui 2026 (posibil kaput sau retras). Succesorul lui vine cu mandat să negocieze un acord economic de salvare a Rusiei cu vestul
7. Tensiunile în Asia cresc substanțial, în jurul Taiwanului și relatiei China-Japonia. Se vorbește de risc de ww3 în 2027, cu epicentrul în Asia.
8. AI și roboții devin tema mare de frică globală și de tensiune socială. Extrema dreaptă folosește acest stres pentru a vorbi de scoaterea afară a imigranților. Diaspora noastră devine și mai isterica / stresată
9. Lia S. si seful dna sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției.
10. În politică la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu.
11. CG e arestat sau fuge din țară

PS: asta e pe informații actuale, nu e o previziune perfectă, e ce cred eu ca are probabilitate mare. Probabilitățile se schimbă în funcție de evenimente pe care nu le putem ști acum. Dacă 5/10 se îndeplinesc e deja fff bine.

PSS: hai să salvăm postarea și să vedem peste un an ce a ieșit. E fun!”, a scris Andrei Caramitru, într-o postare pe Facebook.

