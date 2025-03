Corupția din ultimii 35 de ani este cauza principală pentru care românii au votat cu Călin Georgescu, un candidat care s-a prezentat drept un salvator. Elena Lasconi recomandă alegătorilor ca, înainte de să analizeze profilul fiecărui candidat rămas în cursa pentru Cotroceni.

Elena Lasconi, lider și candidat la alegerile prezidențiale susține că asensiunea lui se datoreaă corupției din clasa politică. Potrivit spuselor sale, în ultimii 35 de ani, nivelul de corupție a ajuns atât de înalt, încât oamenii s-au orientat spre orice altceva doar ca să schimbe ceva.

Lidera USR a fost invitată în emisiunea Special cu Nadia Ciurlin, difuzată de B1 TV. Ea a arătat că, din dorința de a-i schimba pe actualii politicieni, românii nu au mai ținut cont că Georgescu spunea doar minciuni care se băteau cap în cap și avea o linie fascistă, legionară.

„ este extrem de prezentă, de 35 de ani în politică și în politica mare, la nivel înalt. Tocmai de aceea românii au ales să voteze un candidat care se dădea drept salvator și mare patriot și spunea o mulțime de minciuni care se băteau cap în cap, plus că avea o linie fascistă și legionară. Oamenii au zis că orice, pentru că nu-i mai suportau pe ăștia”, a explicat Elena Lasconi.

Elena Lasconi vrea un președinte curajos

Elena Lasconi a declarat că-și dorește ca la Cotroceni să fie ales un președinte curajos care să lupte împotriva corupției. În opinia sa, nu trebuie doar să se vorbească despre lupta împotriva corupției ci chiar să se facă lucruri concrete.

„Eu asta îmi doresc să avem la Cotroceni un președinte curajos și un guvern competent și, într-adevăr, să facem lucruri concrete împotriva corupție. Nu doar să vorbim despre asta”, a spus Elena Lasconi.

Lidera USR le-a recomandat românilor, înainte de alegerile din 4 mai să privească atent către fiecare candidat și să-i evolueze activitatea, caracterul ca să voteze în cunoștință de cauză.

„Cred că mulți dintre cei care m-au votat au făcut-o pentru decență, pentru faptele mele, pentru tot ceea ce am făcut în viața asta. Nu știu dacă știe chiar toată lumea ce am făcut, dar cred că este un moment bun în care românii să se uite la toți candidații, la caracterul lor, la ce au făcut în viața asta. Cred asta și, mai mult decât atât, am văzut ce mobilizare a fost în stradă și în societata civilă între turul unu și turul doi pentru susținerea mea, văzând pericolul care vine din zona aceea pro-rusă”, a mai completat Elena Lasconi.