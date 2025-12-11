B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice

Iulia Petcu
11 dec. 2025, 09:43
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce avansează tranziția spre vehicule electrice mai lent decât se anticipa
  2. Cum influențează schimbările politice preferințele cumpărătorilor
  3. De ce cresc din nou preferințele pentru motoarele cu ardere internă
  4. Ce arată datele privind intențiile de cumpărare din următorii doi ani

Piața auto globală traversează o schimbare de direcție care readuce în prim-plan motoarele cu ardere internă, după câțiva ani dominați de discuții despre electrificare accelerată. Ritmul lent al tranziției spre electromobilitate și ajustările recente de politici publice determină mulți cumpărători să se orienteze din nou către benzină sau motorină. Un nou raport arată că dinamica preferințelor auto se schimbă rapid la nivel internațional.

De ce avansează tranziția spre vehicule electrice mai lent decât se anticipa

Evoluția mai puțin spectaculoasă a mașinilor electrice este influențată de modificările de politică, tensiunile comerciale și scepticismul tot mai ridicat privind infrastructura de încărcare și costurile asociate. Raportul EY arată că aceste elemente frânează extinderea electromobilității, în timp ce producătorii sunt nevoiți să își ajusteze strategiile.

Presiunea administrativă se reduce și în Statele Unite, unde președintele Donald Trump a propus diminuarea semnificativă a standardelor privind consumul de combustibil stabilite anterior. În același timp, Uniunea Europeană analizează o variantă mai permisivă a planului de eliminare a motoarelor cu combustie până în 2035, semnalând o schimbare de ritm.

Raportul subliniază că aceste ajustări politice demonstrează „o tranziţie către electromobilitate mai lentă decât se anticipa”, după cum evidențiază analiza EY citată de Reuters.

Cum influențează schimbările politice preferințele cumpărătorilor

Constantin M. Gall, liderul diviziei globale EY pentru Mobilitate, Apărare și Aerospațial, afirmă că încetinirea tranziției este rezultatul unei reevaluări ample la nivel internațional. El subliniază că, în China, cumpărătorii nu pun accent pe tipul de propulsie, fiind preocupați de integrarea vehiculului în ecosistemul digital al vieții cotidiene.

Tot el remarcă o schimbare de ton în relația cu Europa, declarând: „Am avut discuții cu Uniunea Europeană, deoarece în prezent efectuează verificările necesare pentru reevaluarea Pactului Verde… Acum se bazează mai mult pe date științifice și mai puțin pe convingeri”. Această afirmație sugerează o repoziționare a priorităților și o abordare mai pragmatică în definirea politicilor climatice.

De ce cresc din nou preferințele pentru motoarele cu ardere internă

Pe un fond marcat de presiuni comerciale, disputele legate de subvențiile chineze și reacțiile defensive ale statelor occidentale influențează direct alegerile consumatorilor. Producătorii din SUA și Europa susțin o reducere mai lentă a combustibililor fosili, considerând această abordare o gură de oxigen pentru industrie.

Organizațiile pro-electromobilitate insistă însă că ritmul rapid al tranziției este crucial pentru reducerea emisiilor de CO2, ceea ce menține conflictul ideologic în centrul dezbaterii. Între timp, cumpărătorii reacționează la contextul economic și geopolitic, realocându-și prioritățile.

Ce arată datele privind intențiile de cumpărare din următorii doi ani

Potrivit raportului EY, jumătate dintre cumpărătorii globali intenționează să achiziționeze un vehicul cu motor cu ardere internă, fie nou, fie second-hand, în următoarele 24 de luni. Această proporție este mai mare cu 13 puncte procentuale față de 2024 și confirmă schimbarea de direcție din piață.

Preferința pentru mașinile electrice pe baterii a scăzut la 14%, iar interesul pentru hibride a coborât la 16%, relatează libertatea.ro. În același timp, 36% dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice își amână planurile din cauza evoluțiilor geopolitice. În plus, producătorii auto occidentali se confruntă simultan cu concurența vehiculelor electrice din China și cu avansul rapid al mașinilor chineze pe benzină pe piețele globale.

