RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!

11 dec. 2025, 10:09
Alegerea unei polițe RCA nu mai este doar o formalitate impusă de lege, ci poate fi diferența dintre o cheltuială inteligentă și bani aruncați pe fereastră. Cu prețuri tot mai variate, reguli în continuă schimbare și riscuri reale la fiecare drum, RCA-ul a devenit un subiect fierbinte pentru orice șofer din România.

Volumul ridicat de accidente rutiere generate anual se traduce prin despăgubiri substanțiale plătite de companiile de asigurări. Numai în 2024, sumele achitate pe baza polițelor RCA au înregistrat o creștere de 38%, depășind 4,7 miliarde de lei.

La acestea se adaugă plățile realizate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care au urcat cu aproximativ 48%, precum și rezervele constituite de asigurători conform legislației în vigoare. În total, costul pentru acoperirea riscurilor RCA a ajuns la circa 7,9 miliarde de lei.

Cum se stabilește prețul RCA în 2026

Primele RCA nu sunt stabilite la întâmplare, ele rezultă dintr-un calcul atent realizat, bazat pe o metodologie riguroasă, aprobată și verificată de actuari independenți. În esență, fiecare poliță reflectă riscul real pe care îl prezintă șoferul și vehiculul său, iar prețul nu se bazează doar pe instinctul companiei de asigurări.

Mai precis, la stabilirea costului unei polițe RCA sunt luați în considerare mai mulți factori:

  • Istoricul de daune al șoferului
  • Tipul mașinii și vechimea ei
  • Zona în care circulă cel mai des
  • Evoluția costurilor despăgubirilor și chiar inflația în domeniul asigurărilor.

Nu toate vehiculele prezintă același risc pentru asiguratori. Mașinile puternice, cu motoare de capacitate mare sau cele sport, sunt considerate mai riscante, pentru că sunt implicate mai des în accidente grave sau au costuri mai mari de reparație. La polul opus, vehiculele compacte, cu motoare mici și cu tehnologii moderne, sunt percepute ca fiind mai sigure, ceea ce poate reduce semnificativ prima RCA.

Pe de altă parte, vechimea autovehiculului contează la fel de mult. Mașinile noi sau foarte recente pot avea componente scumpe și tehnologii complexe de reparație, iar în cazul unui accident, despăgubirea este de obicei mai mare. În schimb, vehiculele mai vechi sunt mult mai ieftin de reparat, dar riscul de defecte tehnice sau accidente minore poate fi mai ridicat.

Asiguratorii echilibrează aceste aspecte: o mașină nouă poate însemna o primă mai mare, dar cu un risc mai mic de incidente cauzate de defecțiuni, în timp ce o mașină mai veche poate avea o primă mai mică, dar o probabilitate mai mare de daune minore frecvente.

În plus, în stabilirea costului RCA sunt integrate toate contribuțiile legale obligatorii și alte criterii recunoscute la nivel internațional.

Metode prin care polița poate deveni mai accesibilă

De asemenea, pentru a face RCA-ul mai accesibil, tot mai mulți șoferi aleg varianta de asigurare auto în rate. Această opțiune permite împărțirea costului poliței pe perioade convenabile, fără a compromite acoperirea completă. Astfel, șoferii pot beneficia de protecție imediată și pot gestiona mai ușor bugetul personal, păstrând siguranța mașinii fără a simți presiunea unei sume mari plătite integral.

Ca proprietar de mașină, este important să compari ofertele mai multor asiguratori, să profiți de opțiuni de plată flexibile, inclusiv posibilitatea de a achita polița în rate și să verifici reducerile pentru un istoric adecvat de condus.

