Crin Antonescu a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să dea mâna cu Victor Ponta: „Am dat mâna și cu Băsescu după scandaluri mari, cu domnul Ponta nu o mai dau”

, candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale, a explicat de ce nu a dat mâna cu , marți, la dezbaterea organizată de TVR.

„Și dacă m-a votat, nu dau mâna cu el, e un gest privat”

Antonescu a spus că motivul pentru care nu a dat mânca cu Ponta este pentru că fostul premier și candidat independent la prezidențiale „împreună cu acoliții săi, Ghiță și instituții media, au trecut sub un nivel acceptabil pentru niște oameni să dau mâna cu ei”.

„Am văzut că nu ați dat mâna cu domnul Ponta și voiam să vă întreb, nu obișnuiți să dați mâna cu votanții dvs.? (Victor Ponta a declarat în trecut că l-a votat pe crin Antonescu, nu pe Mircea Geoană, la alegerile din 2009)”, l-a întrebat Mircea Badea.

“Obișnuiesc să dau mâna cu toți oamenii pe care-i consider ca atare, votanți sau nu ai mei, cred că și în legătură cu asta domnul Ponta mințea. A spus și în 2011, când îl dăduse afară pe Geoană din partid, când avea nevoie de mine, deci nu cred că m-a votat. Și dacă m-a votat, nu dau mâna cu el, e un gest privat îl pot explica cui dorește dar până la o limită. Pur și simplu, eu înțeleg luptele politice, am dat mâna și cu Băsescu după scandaluri mari, am dat cu toți politicieni, cu domnul Ponta nu o mai dau din motivul că în această perioadă domnul Ponta împreună cu acoliții săi, Ghiță și instituții media, au trecut sub un nivel acceptabil pentru niște oameni să dau mâna cu ei”, a răspuns Antonescu.

„Cu alegătorii mei dau mâna oricum, votați-mă!”

“Eu mă gândeam că e de precauție pentru că aia e mâna cu care a deschis Porțile de Fier”, i-a replicat Badea.

Crin Antonescu a început să râdă și a apoi a spus: “Știți că, totuși, ieri, ați văzut ce pașnic sunt, pe bilețele cu situații speciale, era unul cu inundații și ghinonul a făcut ca domnul Ponta să nu-l prindă pe ăla. Nu din precauție, nu sunt un om foarte precaut când vine vorba de persoana mea, nu din teamă, dar cu alegătorii mei dau mâna oricum, votați-mă!”