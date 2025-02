Crin Antonescu: „Dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie”

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, i-a dat o replică lui Victor Ponta, și el, care-l acuzase că „a fugit din ţară şi 10 ani”. În acest context, Antonescu a ținut să amintească de legăturile lui Ponta cu Sistemul pe care azi îl blamează.

Crin Antonescu, replică pentru Victor Ponta

„Pe scurt, că domnul Ponta consideră că sunt un candidat nepotrivit, că nu dorește să mă voteze, este un lucru absolut legitim și nu am nimic de comentat. Mai departe însă se întâmplă lucruri cu care vrea să fiu clar: eu nu am fugit niciodată din țară, Sebastian Ghiță, sponsorul său moral, a fugit din țară. Eu am stat sau nu am stat șomer 10 ani nu e exact, dar nu îmi amintesc să îi fi cerut vreun ban lui Victor Ponta.

Nu cred că ar trebui să preocupe pe toată lumea că am stat eu pe banii soției și ai familiei, ci că au stat alții pe banii lor, ai cetățenilor, în diverse sinecuri și poziții la stat”, a declarat Crin Antonescu, la

Crin Antonescu, despre relația lui Ponta cu Sistemul

Acesta l-a acuzat apoi pe Ponta de ipocrizie, deoarece mimează lupta cu Sistemul cu care a fost prieten: „Dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie, punând prin înțelegeri descrise de domnul Ghiță, recunoscute de Ponta, mărturisite de Udrea, un procuror șef (Kovesi) la mica înțelegere cu Băsescu, în camere ascunse, adică cu sistemul al cărui martir se pretinde a fi azi”.