Crin Antonescu: „Dacă serviciile au intrat prea mult în câmp politic, de vină sunt politicienii” / „Justiția trebuie să lucreze pentru lege, pentru oameni și este esențială într-un stat de drept” (VIDEO)

, candidatul alianței România Înainte, a afirmat în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că serviciile și justiția nu ar trebui să facă politică în România. El a subliniat că, dacă va deveni președinte, va asigura că alte state nu vor mai interveni în politica românească, ci vor colabora cu România. Antonescu a menționat că este esențial ca politica să fie realizată de români și că justiția trebuie să funcționeze în conformitate cu legea, fără influențe politice.

„Dacă serviciile au intrat prea mult în câmp politic, de vină sunt politicienii”

De asemenea, el a discutat despre influența marilor puteri asupra României, subliniind că, în contextul unei democrații slăbite, este important ca România să se prezinte ca un partener sănătos în relațiile internaționale.

“Când ești politician și când trudești, ca să spun așa, pentru a ajunge la putere, când trebuie totuși să convingi oamenii, într-un fel sau altul, să îți dea acest mandat, ajungi la putere destul de împovărat. Când ajungi la putere fără să fi făcut ceva pentru asta, când îți vine de-a gata, e o adevărată juisare să exerciți politica și atunci … și atunci, mai e ceva.

Am spus-o întotdeauna: dacă serviciile au intrat prea mult în câmp politic, dacă au început să juiseze excesiv cu puterea, de vină sunt politicienii. Eu, la Suceava, am spus că dacă ies președinte, alte state nu vor mai face politică în România, ci cu România, nu în România, că serviciile nu vor mai face politică și că justiția nu va mai face politică. Am dat 3 exemple”, a declarat Antonescu.

„Parteneriatele au măsuri. Nu vom fi pe picior de egalitate niciodată decât formal, simbolic, cu SUA, cu Franța, cu Germania”

Întrebat dacă se gândește la cineva, atunci când spune “alte state”, Crin Antonescu a răspuns:

“Sigur că am. Am marile puteri care întotdeauna e normal să exercite o influență care, însă, atunci când e vorba de un stat mai slab, se exercită mai puternic, când nu, se transformă sau revine la un parteneriat real. În fond, gândiți-vă că aceste alegeri, tot episodul acesta cu griparea motorului democratic în România, adaug aici și considerațiile domnului Vance și toate celelalte care au un sâmbure de adevăr.

Au prezentat România ca o țară slăbită și ca o țară insuficient calificată democratic ori România din criza asta trebuie să iasă, să se scuture cumva, să iasă cu un om, cu niște oameni care să le spună partenerilor noștri ‘nu, suntem totuși un organism sănătos am avut un episod de boală, ne-am revenit, haideți să fim parteneri’.

Sigur, parteneriatele au măsuri. Nu vom fi pe picior de egalitate niciodată decât formal, simbolic, cu Statele Unite, cu Franța, cu Germania, cu Italia, poftim de ce nu? Dar e vorba că în România, politica trebuie făcută de români. Iar în legătură cu ceilalți, să știți că s-a și scris în presă, asta e caraghios – că i-am asmuțit eu pe PSD-iști, să mă aplaude mai tare, eram nemulțumit că m-au aplaudat prea puțin. Nu! Nu i-am asmuțit deloc. Am fost, însă, surprins atunci când am spus că să nu mai facă alte state politică în România, să facă numai românii, toată sala a aplaudat cu multă putere, că alte state erau departe. Când am zis de servicii, s-a aplaudat cu așa, o oarecare animație, când am spus de justiție, au fost câteva aplauze răzlețe și atunci nu i-am certat, că nu-mi permiteam, dar am spus, haideți, nu fiți ipocriți, deci nu știți câtă politică s-a făcut prin intermediul justiției? Asta nu se poate. Justiția trebuie să lucreze pentru lege, pentru oameni și este esențială într-un stat de drept.

Poate că vorbesc eu prea repede sau poate că astăzi comunicarea trebuie simplificată”, a mai spus candidatul la prezidențiale.