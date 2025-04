Crin Antonescu: „Nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu le dau ordine liderilor coaliției” (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției la președinția României, a ajuns joi dimineață la sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în scandalul legat de o așa-zisă colaborare a sa cu poliția politică a regimului comunist.

“Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic, era strict problema mea, a fost decizia mea, am ieșit imediat, nu am nimic de a scuns, am făcut ce am spus că fac. Nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu le dau ordine liderilor coaliției”.

La CNSAS, Crin Antonescu a studiat nota de constatare secretizată, după ce miercuri a depus o cerere în acest sens:

“Ce am spus: mâine voi depune cerere, am făcut! Nu am făcut-o de la prima oră pentru că pur și simplu, am amânat și programul, sunt foarte răcit, am fost pe perfuzii, până la încheierea programului am depus această cerere.

Puteam să merg dar nu era nevoie, am depus cererea! Am spus că voi depune cererea, ceea ce am și făcut. Omanii au spus că, nu e instituția mea, oamenii au spus: ați depus cererea astăzi, foarte bine, mâine începând cu ora 9, vă așteptăm. Mi se pare că toată lumea s-a mișcat cu maximă rapiditate. Că unii jurnaliști sau ce o fi ei susțin că au dormit pe aici, eu cred că sunt destul de bine plătiți a să nu doarmă pe aici pe la poartă, dar dacă vor să o facă să o facă. Eu nu am de ce să dorm pe aici, am spus că voi cere acestei instituții ceea ce ste în dreptul meu să îmi dea, instituția a fost foarte promtă și a doua zi mi-a dat.

CNSAS a emis marți în cazul lui Crin Antonescu o adeverință de necolaborare cu Securitatea. În adeverință apare informația că Antonescu a dat o declarație la Securitate după ce a fost convocat. Candidatul coaliției a declarat într-o conferință de presă că a fost convocat la Securitate să dea o declarație după ce un prieten a avut o tentativă de a fugi din România în perioada comunistă”.