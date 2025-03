Crin Antonescu spune că nu ar schimba Constituția să restrângă drepturile LGBT, deși a votat „da” la referendumul pentru familia tradițională: „În niciun caz nu reduc drepturile nimănui”

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat, luni, că a votat „da” la referendumul pentru familie din 2018, dar dacă va ajunge președinte, nu va încerca să modifice Constituția astfel încât familia să fie definită strict ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, așa cum cerea referendumul.

Crin Antonescu, despre drepturile comunității LGBT

„În niciun caz nu reduc drepturile nimănui. Drepturile existente nu le reduc printr-un referendum, referendum. De aceea este destul de periculos. Sau e o armă cu două tăișuri, pentru că referendumul conturează, exprimă voința populară într-o privință. Dar el, să nu uităm, a fost și instrumentul unor dictatori sau unor oameni care au limitat dreptul. Nu limitez drepturile”, a declarat Crin Antonescu, pentru

Acesta a spus apoi cum a votat la referendumul din 2018, dar a punctat că altele sunt acum urgențele românilor: „Cred, repet, că familia tradițională e formată între un bărbat și o femeie. Am spus-o. Am participat la referendum atunci când s-a organizat și am votat pentru. Am votat ca Nicușor Dan, dar nu stă în agenda mea nicicum, dacă aș deveni președinte, un astfel de referendum. Sunt alte probleme mult mai urgente”.

Amintim că referendumul din 2018 a picat deoarece nu a atins pragul legal de prezenţă și anume 30% din populaţia cu drept de vot. Asta deși votul s-a întins pe două zile, nu pe una singură cum e de obicei.