Cristian Bușoi: Congresul PPE a votat un amendament al PNL, care menționează explicit că România, Croația și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile pentru a adera la Schengen (FOTO)

Congresul PPE a votat un amendament al PNL care menționează explicit că România, Croația și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile pentru a adera la spațiul Schengen, a anunțat eurodeputatul liberal Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European, după evenimentul desfășurat miercuri la Bruxelles.

Cristian Bușoi: „România, Bulgaria, Croația trebuie să fie parte a Schengen!”

„La congresul Partidului Popular European (PPE) de la Rotterdam, am votat o rezoluție pentru susținerea aderării României, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen. Împreună cu colegii mei, am obținut din partea Congresului votarea unui amendament al PNL, care menționează explicit că România, Croația și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile pentru a adera la Schengen”, a scris liberalul, miercuri, pe Facebook.

România îndeplinește criteriile tehnice necesare pentru aderarea la Schengen încă de acum câțiva ani.

„Îndeplinim toate criteriile tehnice, încă de câțiva ani. Am dovedit că știm să securizăm granițele, avem echipament modern, iar structurile de frontieră sunt profesioniste. Am demonstrat pe întreaga perioadă a crizei refugiaților ucraineni că putem face față provocărilor multiple. Am fost ospitalieri, dar, în același timp, am respectat prevederile internaționale și ca primă țară de frontieră a UE ne-am făcut datoria. Avem tot dreptul să ne bucurăm de toate beneficiile aparteneței la UE. Așteptăm ca rezoluția votată astăzi să devină și reglememtare a UE, iar România să facă parte din Schengen! România, Bulgaria, Croația trebuie să fie parte a Schengen!”, a conchis oficialul european.

Nicolae Ciucă, la Congresul PPE: Am dovedit că putem securiza frontierele externe ale UE și Schengen

România să adere la spațiul Schengen, a spus Nicolae Ciucă, lider al liberalilor români și premier al țării, la evenimentul de la Rotterdam.

„Şi în timpul acestei crize, aşa cum am făcut de atât de multe ori înainte, România a dovedit că poate securiza graniţele externe ale Uniunii Europene şi frontierele externe ale spaţiului Schengen. Acest lucru este spus şi de Comisia Europeană de peste zece ani şi este ceea ce spune Parlamentul European de foarte mult timp. România aşteaptă de 10 ani să adere la spaţiul Schengen şi credem că această decizie nu va mai fi amânată”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de .