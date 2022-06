Cristian Bușoi: Victorie importantă pentru securitatea energetică a României și a UE, în Parlamentul European. Raportul meu privind legislația pentru stocarea gazelor, votat de o majoritate clară

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a anunțat că raportul pentru stocarea gazelor, întocmit chiar de el, a fost votat de o majoritate clară joi în Parlamentul European.

Cristian Bușoi (PNL) anunță o „victorie importantă pentru securitatea energetică a României și a UE”

„Victorie importantă pentru securitatea energetică a României și a UE, astăzi, în Parlamentul European. Sunt bucuros să vă anunț că raportul meu privind legislația pentru stocarea gazelor a fost votat de o majoritate clară: 519 voturi pentru din 598 exprimate. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că au înțeles că traversăm vremuri fără precedent, care au nevoie de soluții rapide, care să protejeze cetățenii și industria europeană de șantajul meschin al Rusiei, care folosește gazul ca armă”, a scris liberalul, joi, pe Facebook.

Odată cu votul din plen, spune președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European, există garanția că toți cetățenii și toate companiile europene vor avea suficient gaz pentru a trece cu bine de iarna care urmează.

„La începutul lunii aprilie, Parlamentul European ne-a încredințat mie și Comisiei ITRE, pe care o conduc, sarcina să negociem un Act Legislativ crucial pentru siguranța energetică a UE. Este vorba despre dosarul Stocării Gazelor (Gas Storage). După ore întregi de negocieri cu Consiliul și Comisia, iată că am ajuns să avem astăzi, în urma votului din Plen, garanția că toți cetățenii și toate companiile europene vor avea suficient gaz pentru a trece cu bine de iarna care urmează”, a adăugat Cristian Bușoi.

Potrivit liberalului, legislația va intra în vigoare în luna iulie.

„Legislația pe care am votat-o va intra în vigoare luna viitoare și ne asigură că depozitele de gaze vor fi umplute la cel puțin 80% din capacitate până în noiembrie. Țintim însă spre 85% până la final de an și la o capacitate de minimum 90% pentru anul viitor. Acordul la care am ajuns în urma negocierilor cu Comisia și Consiliul, dar și votul de astăzi demonstrează că instituțiile UE și statele membre și-au dat mâna și acționează împreună pentru ca fiecare cetățean și fiecare companie din UE să fie protejată și să nu aibă de suferit din cauza amenințărilor externe”, a continuat Cristian Bușoi.

În opinia oficialului, este foarte importantă și procedura de certificare.

„Foarte importantă este și procedură de certificare pe care am stabilit-o, prin care fiecare operator de înmagazinare a gazelor va trebui să demonstreze că nu reprezintă un pericol pentru securitatea noastră de aprovizionare sau pentru securitatea noastră națională, dacă dorește să-și păstreze dreptul de proprietate asupra depozitării. Am cerut în mod expres ca procesul pentru aceste certificări să fie pe cât de riguros, pe atât de rapid”, a punctat Cristian Bușoi.

Cetățenii UE vor fi ocrotiți, susține eurodeputatul.

„Jocurile Rusiei cu rezervele de gaze nu au făcut decât să confirme că acțiunile noastre sunt justificate și că este imperios necesar să ne reducem dependența toxică de combustibilii fosili ruși. Cu Acorduri de solidaritate între statele membre, cu ajutorul mecanismului de achiziții comune de gaze vom ocroti cetățenii și industria”, a mai spus el.

„Mulțumesc echipei mele, colegului meu, Jerzy Buzek, comisarului pentru Energie, Kadri Simson, cu care am lucrat foarte bine și vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans pentru susținere și pentru munca depusă pentru Dosarul Gas Storage, esențial pentru securitatea energetică a UE”, a conchis președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.