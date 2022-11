Cristian Diaconescu, despre erorile făcute de România în contextul discuțiilor despre aderarea în Schengen

Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu a explicat luni în cadrul emisiunii Sub semnul întrebării ce nu a reușit România să facă pentru a evita izolarea olandeză în contextul discuțiilor despre aderarea în spațiul Schengen. Potrivit acestuia la nivel diplomatic era necesară o campanie activă pentru construirea în principalele capitale a unei mase critice pentru susținerea cauzei României, dincolo de simplele evenimente formale:

„Trebuie să te pregătești din timp pentru niște teme pe care le vei duce până la cel mai înalt nivel, să creezi masă critică. Faci o bilaterală cu Franța, în acel moment ai nevoie de două răspunsuri de la Franța, acordul bilateral și al doilea că Franța participă la o masă critică.

Ce am discutat în sală pozitiv despre România mai spune și la alții. În acest fel eviți izolarea Olandei, Olanda având în vedere poziția sa în NATO, că are flotă aeriană, cât nu are nevoie. În acel moment Olanda se poate izola până la un punct, până când marii jucători au o poziționare față de România, devin avocații tăi. Aici este pasul în plus”.

După Olanda, o nouă țară pune la îndoială activitatea României și s-ar opune aderării acesteia la spațiul Schengen. Olandezii au cerut ”investigații suplimentare” despre statul de drept și corupția din România, iar în tot acest timp și opoziția politică din Suedia ar fi împotriva aderării, potrivit cotidianului suedez

Guvernul minoritar nu are sprijin în Parlamentul de la Stockholm și urmează să înregistreze prima înfrângere în Legislativ. Atât social-democrații, cât și democrații suedezi se opun propunerii de extindere a spațiului Schenge, notează

”Guvernul nu are sprijin în Parlament pentru poziția sa”, a transmis parlamentarul social-democrat Ardalan Shekarabi.