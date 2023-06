Cristian Ghinea, avertisment privind Autostrada Moldovei: „Contractele trebuiau să fie gata. Încă se semnează, unele sunt blocate”

Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR și fost ministru al Fondurilor Europene, atras atenția vineri, în emisiunea Drumurile noastre, că licitațiile pentru Autostrada Moldovei (A7) au ieșit din calendarul stabilit prin PNRR și că România riscă să piardă finanțarea de 3 miliarde de euro. Acesta a precizat că exista un calendar strict de implementare, când ministru al Transporturilor era Cătălin Drulă, însă acest calendar a fost depășit când a venit la minister Sorin Grindeanu:

„Trebuie să muncești pentru banii ăia, trebuie să ai contracte și în zona de infrastructură, pregătirea unui contract durează ani de zile. Ce a muncit Cătălin Drulă în 8 luni a fost să aducă etapele de achiziții publice și contractare foarte aproape de semnare. Au fost două mari schimbări de perspectivă pentru PNRR.

A fost un mare stres legat de faptul că proiectele trebuiau să fie gata în 2026. Ne-am dus la Comisie cu un gantt chart, ce se face în fiecare lună. Cei de la Comisie ne-au spus permanent, nu vă dăm bani pentru Autostrada Moldova pentru că nu are cum să fie gata în 2026.

Poate să fie dacă merge totul bine dar noi știm că în România se întâmplă permanent accidente. Pentru că Moldova merita această autostradă dar și pentru că se lucrase la proiect anterior printr-o minune și nu trebuia să mai pierdem timp și cu proiectarea, trebuia să ne ocupăm doar de licitație.

Am zis, nu mai pupăm o asemenea șansă, o șansă de a avea o finanțare de miliarde pe un singur proiect. Autostrada A7 este cel mai mare proiect unic din toate PNRR-urile din toată UE.

Cei de la Comisie au spus, proiectele la voi de implementare sunt grave, în fondurile europene clasice am avut fel de fel de hopuri și nu are cum să fie gata în 2026. Și atunci am făcut acest Gatt Chart, acest calendar de implementare. În acest calendar, partea de achiziții era foarte strâns controlată. Ministrul Drulă avea ședință săptămânală, ministrul și consilierii săi, cu companiile din subordine, astfel încât să nu ieșim din acest proiect”.

Cristian Ghinea susține că guvernele viitoare vor trebui să se roage de Comisa Europeană să obțină o amânare:

„Din păcate, venirea lui Grindeanu a venit un stil de lene și incompetență. Au semnat contractele pe A7 dar au ieșit din calendar. Trebuiau să fie semnate imediat când au preluat guvernarea, încă se mai semnează, încă sunt blocate. Am ieșit cu câteva luni. În loc să avem A7 cap coadă în 2026 vom avea un tronson aci, un tronson aici, vom ava pauze.

Ne vom ruga, ne vom căciuli vom fi în situația penibilă ca guvernele viitoare să meargă la Bruxelles să se căciulească ca să mai obțină o amânare ca să nu pierdem banii”.