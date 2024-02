Cristian Ghinea, despre riscul ca România să piardă bani din PNRR: „Cu acest Guvern incompetent nu mai este nicio șansă să se termine lucrările pe transport până în 2026” (VIDEO)

Cristian Ghinea, vicepreședinte USR și fost ministru al Fondurilor Europene, a spus în emisiunea „Drumurile noastre” că Ministerul Transporturilor este la un pas să rateze jaloane importante din PNRR, cum ar fi semnarea contractelor pentru A7 și A8 până în deembrie. Mai grav este faptul că până în 2024, adică până anul viitor, A7 ar trebui să fie gata 50%, lucru aproape imposubil:

Cristian Ghinea, despre ratarea țintelor din PNRR

„Cred că românii nu sunt proști, românii nu uită, nu au uitat nici că unii oameni au muncit foarte mult să aducă banii ăștia. De doi ani am făcut la USR acest proiect monitorpnrr.ro, unde am stat pe capul lor și oricine poate să intre să vadă acolo date, modul cum am stat pe capul lor și am zis faceți asta, faceți asta, faceți asta! Nu este niciun fel de justificare rațională și obiectivă pentru care Grindeanu nu semnează contracte pe A7 și A8, toate până în decembrie. Ăsta va fi un jalon aproape ratat în momentul ăsta.

După care intrăm în alea dure. Știți că până în 2024, adică anul viitor, trebuie să fie lucrările la A7 50% gata, astfel încât în 2026 să fie 100% gata, astea nu se mai pot face. Ăsta este jalonul din PNRR”.

România riscă să dea banii înapoi dacă ratează termenele limită privind marile proiecte finanțate din PNRR:

„Atunci când eu și cu Drulă am reușit să convingem Comisia Europeană să finanțeze A7 care este cel mai mare proiect unic ca finanțare din toate PNRR-urile, din toată Europa. Nu a fost ușor să îl accepte. Acest instrument de finanțare nu a fost pentru autostrăzi. Noi suntem cu o generație în urmă și am venit noi și am zis să negociem chestia asta. A7 dacă nu este gata în 2026 va fi o mare rușine. Eu nu văd cum poate să fie gata, dat fiind că ei sunt în urmă.

Dacă s-ar aplica regulile la sânge ar trebui să dăm banii înapoi pe ea, dar nu o să se întâmple. Teoretic, România ar trebui să fie amendată în fiecare zi cu zeci de milioane de euro pentru că nu respirăm aer curat în oraș. Statul a eșuat să rezolve problemele cu gropile de gunoi, cu reciclarea. Dacă Comisia Europeană s-ar pune la mintea României ar trebui să se dea amenzi, dar Comsia pe de o parte ne dă miliarde de euro pentru rezolvarea problemei, pe de altă parte ar trebui să ne dea amenzi. Va trebui să ne milogim la Bruxelles. Va trebui să ne rugăm de UE să se prelungească implementarea PNRR după 2026. Cu acest guvern incompetent nu mai este nicio șansă să se termine lucrările pe transport până în 2026”