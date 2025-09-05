B1 Inregistrari!
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea

Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 18:46
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cristian Popescu Piedone a decis să părăsească Partidul Unității Sociale Liberale (PUSL) al lui Dan Voiculescu.

Cuprins

  • Care ar fi planurile lui Piedone
  • De ce a pierdut Piedone șefia ANPC

Care ar fi planurile lui Piedone

Reprezentanți ai lui Cristian Popescu Piedone au transmis că acesta nu va candidat la funcția de primar general al Capitalei. Totuși, surse apropiate au declarat pentru România TV că acesta ar putea reveni, totuși, în viața politică. „Analiștii politici speculează asupra posibilității creării unui partid de sorginte suveranistă sau social-liberală”, precizează sursa citată.

De ce a pierdut Piedone șefia ANPC

Amintim că Popescu Piedone a fost plasat, în iulie, sub control judiciar, fiind acuzat de DNA că ar fi divulgat informații confidențiale unui operator economic, înainte ca acesta să fie controlat de ANPC, și i-ar fi dat mai multe sfaturi astfel încât să scape neamendat în urma verificărilor.

În urma deschiderii acestui dosar, Piedone a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).


