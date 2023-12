Cristian Seidler, despre cum ar fi trebuit să acționeze România în cazul dronei: Îl chemăm în toi de noapte pe ambasadorul Rusiei, îi dăm un protest și îi dăm 48 de ore să se ducă acasă (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a comentat în cazul fragmentelor de dronă descoperite în România, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și s-a arătat de părere că ambasadorul Rusiei, Valery Kuzmin, .

Cristian Seidler (USR), pe B1 TV, despre atitudinea autorităților în cazul dronei

Deputatul USR a sugerat că autoritățile au „mințit” în privința dronei.

„Când există o tradiție – că deja trebuie să îi spun „o tradiție” regretabilă, dar asta e – de a mătura mizeria sub covor, atunci asta devine, din păcate, o obișnuință pentru orice s-ar întâmpla. Explodează o stație GPL? Stați să vedem că de fapt, explicații, că de fapt stați să vedeți. Un drogat omoară niște oameni? Stați că de fapt, stați… În plus, oricum de ce ne agităm că am pierdut războiul cu drogurile? Adică să nu ne agităm prea tare”, a declarat deputatul USR.

„Dar să vii să spui că ceea ce există nu există și să minți cu asta ce rost are? În afară de obișnuința de a minți și manipula, ce rost are? Ce s-ar fi întâmplat, mă întreb eu, dacă de la bun început s-ar fi spus, da, domnule, am văzut-o, o filmam cu radarul, o vedeam, vine, ne-am dat seama că nu reprezintă niciun pericol, am lăsat-o să cadă?”, a adăugat el.

„Îl chemăm în toi de noapte pe ambasadorul Rusiei, îl trezim, venim, îi dăm un protest și îi dăm 48 de ore să se ducă acasă (…). Eu spun de o Românie așa cum mi-aș dori-o eu versus România reală pe care o descrieți dumneavoastră și care constatăm cu toții că e ceea ce este”, a mai spus Cristian Seidler.