Cristian Tudor Popescu a anunțat pe cine va vota la alegerile prezidențiale de duminică: „Sper să ajungă cât mai mulți la concluzia asta. Mi-am făcut propriile observații și măsurători pe internet și pe stradă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a anunțat că a decis ca la alegerile prezidențiale de duminică să o voteze pe .

a spus că a luat această decizie după ce a analizat sondajele și și-a făcut „propriile observații și măsurători pe internet și pe stradă”. A explicat că o va vota pe Elena Lasconi, pentru că „are cele mai mari șanse să-l împiedice pe George Simion să ajungă în turul al doilea”.

Anunțul l-a făcut pe pagina sa de Facebook.

„Elena Lasconi îl poate opri pe G. Simion

G. Simion și șeful lui, „prim-ministrul” Lulea, au postat la textul de azi „Cine poate să-l oprească pe Simion?”. Faptul în sine arată că G. Simion nu e sigur că intră în turul 2, altfel ar fi trebuit să nu-i pese de ce scrie subsemnatul.

Cât privește „pravakația” aruncată, „Vii mâine la dezbatere?”, nu știu despre ce dezbatere e vorba și nici nu mă interesează să aflu, deoarece nu voi participa la nimic, niciodată, împreună cu acest ins, nu voi da mâna și nici bună ziua, nu voi schimba vreo vorbă cu el.

„Nu mă va opri nimeni, Grinchiule”, mai zice G. Simion. Bine, atunci spun așa: după ce am analizat cu metode de statistică matematică reductoare de eroare 20 de sondaje apărute până acum și mi-am făcut propriile observații și măsurători pe internet și pe stradă, am decis că o voi vota pe Elena Lasconi, care îmi rezultă că are cele mai mari șanse să-l împiedice pe G. Simion să pătrundă în turul 2. Și sper să ajungă cât mai mulți la concluzia asta.”, este postarea scrisă de CTP pe Facebook, la care a adăugat și o poză cu două comentarii scrise de George Simion și de Marius Dorin Lulea, propunerea AUR pentru funcția de premier.