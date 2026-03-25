Ilie Bolojan este acuzat, de marile confederații sindicale, că mimează , motiv pentru care refuză să participe la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social.

Ilie Bolojan acuzat că mimează dialogul social

Blocul Naţional Sindical ( ) a solicitat reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Sindicaliștii acuză „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea de Ilie Bolojan. Şedinţa a fost anunţată pentru ora 11.00, în condițiile în care BNS a primit invitația abia, marți seară, la ora 19.00. Liderii sindicali vor merge la sediul PSD, acolo unde vor avea o discuție cu reprezentanții partidului.

„Așteptam ca la începutul crizei declanșate odată cu războiul din Iran, Guvernul României să convoace Consiliului Național Tripartit de Dialog Social (CNT-DS) și să solicite partenerilor sociali propuneri în vederea protejării cetățenilor, dar mai ales a companiilor din România, de efectele negative și păstrarea capacităților de producere a energiei”, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor.

Aceștia acuză guvernul că nu este orientat spre identificarea celor mai eficiente măsuri pentru protejarea populației, în condițiile date. De altfel, deși criza a izbucnit în urmă cu trei săptămâni, premierul a refuzat să ia în discuție măsurile pentru reducerea implactului asupra economiei sub diferite pretexte. Abia la începutul acestei săptămâni, echipa premierului a propus plafonarea marjelor comerciale ale distribuitorilor de carburanți.

„Suntem consternați să constatăm că, și în aceste condiții, deosebit de serioase, actualul guvern continuă neperturbat practica de mimare a dialogului social. Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere”, se mai arată în comunicatul sindicaliștilor.

Sindicatele nu cred în onestitatea demersului guvernamental

Reprezentanții sindicatelor denunță lipsa de onestitate și seriozitate a demersului inițiat de Ilie Bolojan. Aceștia arată că guvernul a alocat discuțiilor din Consiliul Național Tripartit doar două ore jumătate (11.00-13.30), după care urmează ședința Consiliului Economic și Social (13.30-16.00), pentru care a alocat tot două ore și jumătate. Ulterior, de la ora 16.00 este programată ședința de guvern.

„Calendarul convocărilor și programării reuniunilor, precum și punerea în discuție a unui proiect de act normativ asupra căruia guvernul a decis deja, prin semnătura ministerelor implicate, arată că se dorește doar simularea unei dezbateri, cu unicul scop de a bifa etapa consultării, fără nicio intenție de îmbunătățire a acestui document, indiferent de argumentele partenerilor sociali”, se mai arată în comunicatul de presă.

Drept urmate, se mai arată în comunicat, marile confederații sindicale refuză să participe la o ședință a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social al cărei scop este doar de a bifa un punct pe agenda procedurii legislative.

„Față de cele de mai sus, confederațiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social și nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi”, se mai arată în documentul BNS.

Revendicările sindicatelor pentru Ilie Bolojan

În acest context, marile confederații sindicale, i-au pus pe masă premierului Ilie Bolojan o serie de măsuri care pot duce la atenuarea efectelor crizei de carburanți. Potrivit comunicatului, aceste măsuri au fost elaborate și analizate, de sindicaliști, încă de la începutul crizei.

„Deși timpul a fost foarte scurt, confederațiile sindicale vă înaintează propunerile lor de măsuri concrete, analizate de la începutul crizei, a guvernării și așa numitelor «reforme», care au rămas numai simple măsuri de austeritate pentru majoritatea populației și a mediului economic din România”, se arată în comunicat.

Repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie. Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, securitatea nationala de aparare avand razboiul din Ucraina alaturi, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivității economice și gestionarea responsabilă a tranziției energetice. În lipsa unor alternative funcționale, eliminarea capacităților existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică. Menținerea și repornirea grupurilor energetice este o condiție minimă pentru stabilitatea sistemului.

Contractarea directă a energiei de către marii consumatori . Solicităm reglementarea clara si imperativa a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cat si companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari și reducând costurile finale.

Stoparea exportului de combustibil și gaze. Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurarii consumului intern este inacceptabil. Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului național pentru cetateni si economia nationala.

Reducerea TVA și a accizelor la combustibili. Reducerea accizelor la combustibili, care au o pondere semnificativă de aprox. 50% – 60% din prețul final și influențează direct costurile de transport și producție. Diminuarea cotei generale de TVA, pentru reducerea presiunii asupra consumului și a prețurilor din economie – reducerea fiscalității este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice.

Propunerile au fost semnate de reprezentanții marilor confederații sindicale:

C.N.S. Cartel ALFA : Bogdan I. HOSSU, Președinte

: Bogdan I. HOSSU, Președinte C.N.S.L.R.- Frăția : Leonard S. BĂRĂSCU, Președinte

: Leonard S. BĂRĂSCU, Președinte C.S.D.R. : Iacob BACIU, Președinte

: Iacob BACIU, Președinte C.S.N. Meridian: Rodrigo G. MAXIM, Vicepreședinte”, arată un comunicat al sindicaliștilor.

Consiliul Economic și Social nu a avizat ordonanța

Ordonanţa de urgenţăinițiată de guvernul Ilie Bolojan, prin care se declară situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize s-a aflat marţi pe ordinea de zi a şedinţei. Proiectul a fost amânat din cauza lipsei unor avize.

Consiliul Economic şi Social (CES) a amânat avizarea proiectului de ordonanţă de urgenţă, menţionând că termenul este 6 aprilie, conform prevederilor articolului 7 alineat (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform Consiliului, documentul nu conține avizele din partea vicepremierului Marian Neacşu şi a Ministerului Justiţiei.

Premierul a declarat că actul normativ ar urma să fie adoptat miercuri după amiaza sau în cursul zilei de joi. Măsura este contestată de experții în energie care consideră că nu va avea efect. Dimpotrivă, susțin aceștia, ordonanța va duce la o penurie pe piața de carburanți. Cu atât mai mult cu cât marjele comerciale ale distribuitorilor sunt mici, iar peste 56% din prețul carburanților intră în buzunarul statului sub formă de accize și TVA.

PSD îi cere lui Ilie Bolojan reducerea accizelor

PSD solicită să adopte de urgență o măsură care să ducă la reducerea accizelor la carburanți, pe lângă măsurile deja anunțate. Acestea sunt considerate insuficiente pentru a contracara creșterea accelerată a prețurilor din ultimele săptămâni. Cu atât mai mult cu cât Ilie Bolojan a amânat adoptarea lor.

„Este prea târziu și prea puțin. Este nevoie de o intervenție și asupra accizelor”, se arată într-un comunicat al PSD.

Social-democrații acuză Executivul că a amânat adoptarea unor măsuri pentru a reduce impactul scumpirilor la pompă, în ciuda avertismentelor venite de la miniștrii Energiei și Agriculturii. Aceștia au propus măsuri concrete, între care reducerea accizelor și chiar scutirea totală de accize pentru motorina utilizată în agricultură.

arată că o eventuală reducere a accizelor nu ar afecta semnificativ bugetul de stat. Aceasta deoarece majorarea prețurilor la carburanți a dus deja la creșterea încasărilor din TVA. Iar acest lucru ar compensa parțial reducerea sumelor obținute din accize. În plus, partidul lui Sorin Grindeanu consideră că măsura ar reduce presiunea asupra consumatorilor și asupra companiilor din sectorul carburanților, contribuind la stabilizarea pieței.