Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc" în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației

Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc” în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 08:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care a fost primul „șoc” în experiența guvernamentală
  2. Cum vrea Guvernul să afle direct de la oameni unde se blochează birocrația

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit duminică despre experiența din administrația publică și dificultățile întâlnite din interiorul sistemului. Ea a atras atenția că lipsa digitalizării rămâne unul dintre cele mai serioase blocaje. Potrivit acesteia, situația afectează activitatea de zi cu zi și încetinește modernizarea serviciilor publice.

Care a fost primul „șoc” în experiența guvernamentală

Invitată duminică într-o emisiune la Euronews, vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit deschis despre adaptarea la administrația publică. Ea a explicat că, venind din afara sistemului, cel mai surprinzător lucru a fost lipsa digitalizării.

„Faptul că încă nu este digitalizare, că foarte multe lucruri se fac pe hârtie, că încă plimbăm hârtii, asta a fost primul meu şoc pe care l-am avut şi sper ca în următoarele luni să reuşim digitalizarea în cât mai mare măsură şi a proceselor pe care le parcurgem în interiorul Guvernului. O parte sunt, la nivel de documente şi de şedinţe de Guvern, dar mai avem mult de lucru”, a declarat Oana Gheorghiu, notează stirileprotv.ro.

Vicepremierul a recunoscut că ritmul din administrație este diferit față de cel din mediul privat. Totuși, a subliniat că nu este vorba despre dificultăți propriu-zise, ci despre o perioadă firească de acomodare.

Cum vrea Guvernul să afle direct de la oameni unde se blochează birocrația

Tot duminică, Oana Gheorghiu a anunțat un proiect ambițios care își propune să simplifice relația dintre stat și cetățeni. Este vorba despre o platformă digitală unde oamenii vor putea semnala rapid blocajele birocratice. Sesizările vor fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale și trimise automat către instituțiile responsabile, pentru soluționare.

„Nu e vorba de o platformă în care oamenii să vorbească despre taxe, ci pur şi simplu birocratic. Unde-s blocajele? Să identificăm primele zece, cele mai stringente, cele mai grave, dar şi cele cu care se confruntă mulţi oameni, cele în care toată lumea are aceleaşi probleme şi să încercăm să le rezolvăm. Vom vedea câte dintre ele pot fi rezolvate rapid. Din experienţă, unele cred că ţin de proceduri sau de aplicarea neuniformă a legii. Se întâmplă şi eu ştiu prieteni care spuneau că au firmă în Bucureşti şi la Sibiu. În Bucureşti, dacă se duce la nu ştiu ce ghişeu, îi cere un tip de documente, la Sibiu îi cere alt tip de documente, deci o uniformizare a aplicării legislaţiei, asta probabil că va reieşi din aceste probleme. Pe de altă parte, vor fi lucruri pe care va trebui să le reglăm în timp, să avem discuţii cu autorităţile locale sau cu alte ministere”, a explicat aceasta.

Utilizatorii vor putea completa sesizările printr-o interfață simplă. Fiecare caz va primi un număr de urmărire, pentru a putea fi monitorizat. Gheorghiu a precizat că sistemul este încă în lucru, dar speră ca în următoarele săptămâni platforma să fie lansată, ca un pas concret spre modernizarea serviciilor publice.

