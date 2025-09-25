B1 Inregistrari!
CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj"

CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”

Traian Avarvarei
25 sept. 2025, 14:54
Captură Video - Europa FM / Youtube
Cuprins
  1. Ce a spus CTP despre trădătorii de țară din Republica Moldova și România
  2. De ce Putin ar putea decide escaladarea războiului în Ucraina și ce înseamnă asta pentru România

Cristian Tudor Popescu a remarcat faptul că trădătorii din Republica Moldova își trădează țara pe bani, pe care-i primesc de la Rusia lui Putin, spre deosebire de trădătorii din România, care nici măcar nu-și vând țara, ci o dau gratis.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Moscova ”investește” milioane de dolari în speranța că partidele pro-ruse vor câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie. În privința alegerilor de la noi, Rusia nu a trebuit să se chinuie prea tare, a remarcat gazetarul.

CTP s-a referit și la extrădarea din Grecia în Republica Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, considerat responsabil de furtul miliardului de dolari din băncile moldovene, în 2014.

Ce a spus CTP despre trădătorii de țară din Republica Moldova și România

„Trădători și dătători

Rusia atacă la baionetă Republica Moldova cu sute de milioane de dolari ca să cumpere voturi. Mărimea investiției arată cât de mult își dorește Putin să ocupe Moldova. Dar, măcar, duminică lucrurile vor fi clare: nu știu câți vor vota partidele proruse, însă mulți dintre ei vor fi trădători de țară pe bani.

România s-a dovedit a fi mai ieftină pentru ruși, nu a fost nevoie decât de prostirea românilor cu Tik-Tok-ul ca să-l voteze pe celavecul lor, Dumnezeilă. Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

La alegerile de duminică din Republica Moldova se joacă parcursul proeuropean al țării. Dar scrutinul e important și pentru România. „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a atras atenția fostul președinte Traian Băsescu.

De altfel, și Cristian Tudor Popescu a avertizat că la alegerile din 28 septembrie riscăm să ne trezim cu Rusia la granițe: „Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României! (…) Vă dați seama cam ce probleme va avea România…”.

De ce Putin ar putea decide escaladarea războiului în Ucraina și ce înseamnă asta pentru România

Într-o postare separată, gazetarul a explicat de ce Vladimir Putin ar putea alege escaladarea războiului din Ucraina și a tensiunilor pe care le alimentează în Europa. Asta înseamnă că Republica Moldova, „inima din afara trupului României, e supusă acum unei operații pe cord deschis”.

„Operație pe cord deschis

Câteva lucruri care pot fi puse cap la cap.

Kremlinul lansează provocări militare aeriene în serie asupra Poloniei, Estoniei, României, Danemarcei și asupra unei fregate germane în Marea Baltică.

Concomitent, rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari și echipe subversive pentru a ocupa țara după alegerile de duminică. Și a o transforma într-o bază militară de unde să atace Odesa din spate și să amenințe continuu România.

Oligarhul criminal prorus Plahotniuc este adus în cătușe în pușcăria moldoveană, după o „răzgândire” peste noapte a Greciei, care, inițial, nu voia să-l extrădeze. De ce? Mă pot gândi că „Plaha” a dorit să fie în Moldova, în ideea că vin rușii de luni și îl eliberează.

Dintre toate zicerile de reality show ale lui Trump, rețin una: economia Rusiei e în cădere. Dacă este așa, Putin, după cum îi e felul, nu va alege soluția opririi războiului, ci mușamalizarea în sânge a situației, prin escaladarea războiului: „Luptăm cu naziștii NATO și UE, nu doar cu naziștii ucraineni, prin urmare, suportați cu eroism mizeria, dragi tovarăși”.

Ce înseamnă toate astea pentru noi? Înseamnă că inima din afara trupului României e supusă acum unei operații pe cord deschis”, a mai explicat Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

