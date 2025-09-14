B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Elena Boruz
14 sept. 2025, 11:59
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Traian Băsescu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Traian Băsescu: „O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”
  2. Maia Sandu, în audiență la Papa Leon, înainte de alegerile parlamentare
  3. Maia Sandu, în Parlamentul European: „Trebuie să facem pasul decisiv”
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a avertizat asupra faptului că rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova pot contribui semnificativ situația României.
Fostul președinte a precizat că „viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora”, iar seara de 28 septembrie este una foarte importantă.

Traian Băsescu: „O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”

Traian Băsescu a menționat riscul la care este supusă țara noastră, în cazul în care alegerile parlamentare din Rusia vor fi câștigate de „stânga pro-moscovită”.
De asemenea, a  declarat că votul cetățenilor moldoveni din diaspora este crucial pentru viitorul Republicii Moldova, dar și al României.
„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un milion de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.
Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a transmis Traian Băsescu pe Facebook.

Maia Sandu, în audiență la Papa Leon, înainte de alegerile parlamentare

În urmă cu două zile, mai exact în data de 12 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Aceasta a povestit, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, cum a decurs întrevederea cu Suveranul Pontif.

„Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credinţa care ne ţine împreună şi despre drumul ţării noastre spre o viaţă mai bună. Am vorbit şi despre cum, cu un război la hotar, am ştiut să arătăm compasiune şi solidaritate. Aşa am devenit cunoscuţi ca o ţară mică, cu inima mare. Credinţa şi omenia ţin neamul nostru rezistent şi demn.

Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu şi prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate şi pace, în marea familie europeană”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Maia Sandu, în Parlamentul European: „Trebuie să facem pasul decisiv”

Maia Sandu a susținut un discurs în Parlamentul European, în contextul în care urmează alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Republicii Moldova a subliniat importanța prezenței la vot în număr cât mai mare, dar și faptul că scopul Kremlinului este de a destabiliza Moldova.

„Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a spus Sandu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „E păcatul lor că au trădat” / „Știam ce hram poartă colegii mei”
Politică
Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „E păcatul lor că au trădat” / „Știam ce hram poartă colegii mei”
Tunurile au fost puse pe Ioana Dogioiu. Mihai Fifor (PSD): „Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe ‘decizii’ inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”
Politică
Tunurile au fost puse pe Ioana Dogioiu. Mihai Fifor (PSD): „Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe ‘decizii’ inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”
Adrian Câciu, replici tăioase la adresa Ioanei Dogioiu: „Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare!” / „În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
Politică
Adrian Câciu, replici tăioase la adresa Ioanei Dogioiu: „Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare!” / „În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
Daniel David, ministrul Educației: „Dacă moțiunea simplă trece, eu nu mai am de ce să fiu ministru”
Politică
Daniel David, ministrul Educației: „Dacă moțiunea simplă trece, eu nu mai am de ce să fiu ministru”
Ministrul Apărării: „Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian”
Politică
Ministrul Apărării: „Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian”
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
Politică
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
Politică
Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
Sorin Grindeanu (PSD), despre renunțarea la plafonarea prețurilor la alimente: „Presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”
Economic
Sorin Grindeanu (PSD), despre renunțarea la plafonarea prețurilor la alimente: „Presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”
Donald Trump, reacție acidă după uciderea lui Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt vicleni, oribili și foarte abili politic. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat acestei țări”
Externe
Donald Trump, reacție acidă după uciderea lui Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt vicleni, oribili și foarte abili politic. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat acestei țări”
(VIDEO) Diana Buzoianu a numit noul director interimar al Administrației Naționale Apele Române. Despre cine este vorba
Politică
(VIDEO) Diana Buzoianu a numit noul director interimar al Administrației Naționale Apele Române. Despre cine este vorba
Ultima oră
13:16 - Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
12:41 - Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba
11:17 - Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „E păcatul lor că au trădat” / „Știam ce hram poartă colegii mei”
10:14 - Tunurile au fost puse pe Ioana Dogioiu. Mihai Fifor (PSD): „Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe ‘decizii’ inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”
09:41 - Adrian Câciu, replici tăioase la adresa Ioanei Dogioiu: „Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare!” / „În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
09:05 - Daniel David, ministrul Educației: „Dacă moțiunea simplă trece, eu nu mai am de ce să fiu ministru”
08:27 - Ministrul Apărării: „Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian”
23:52 - Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
23:11 - Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
22:34 - Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”