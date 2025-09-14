Fostul președinte a precizat că „viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora”, iar seara de 28 septembrie este una foarte importantă.

Traian Băsescu: „O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”

Traian Băsescu a menționat riscul la care este supusă țara noastră, în cazul în care alegerile parlamentare din Rusia vor fi câștigate de „stânga pro-moscovită”.

De asemenea, a declarat că votul cetățenilor moldoveni din diaspora este crucial pentru viitorul Republicii Moldova, dar și al României.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un milion de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.

Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a transmis Traian Băsescu pe

Maia Sandu, în audiență la Papa Leon, înainte de alegerile parlamentare

În urmă cu două zile, mai exact în data de 12 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost al XIV-lea, la Vatican. Aceasta a povestit, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, cum a decurs întrevederea cu Suveranul Pontif.

„Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credinţa care ne ţine împreună şi despre drumul ţării noastre spre o viaţă mai bună. Am vorbit şi despre cum, cu un război la hotar, am ştiut să arătăm compasiune şi solidaritate. Aşa am devenit cunoscuţi ca o ţară mică, cu inima mare. Credinţa şi omenia ţin neamul nostru rezistent şi demn.

Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu şi prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate şi pace, în marea familie europeană”, a scris Maia Sandu pe

Maia Sandu, în Parlamentul European: „Trebuie să facem pasul decisiv”

Maia Sandu a susținut un , în contextul în care urmează alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Republicii Moldova a subliniat importanța prezenței la vot în număr cât mai mare, dar și faptul că scopul Kremlinului este de a destabiliza Moldova.

„Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a spus Sandu.