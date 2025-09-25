Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost adus încătușat în Chișinău, după ce a fost extrădat de autoritățile din Grecia. Figură extrem de controversată a politicii din Republica Moldova, el este acuzat de „jaful secolului”, adică furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014. Rusia a încercat să blocheze extrădarea lui în Republica Moldova, fără succes. Extrădarea are loc cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, în care se joacă parcursul european al acestei țări.

Cine este Plahotniuc și de ce e importantă extrădarea lui

Vladimir Plahotniuc a fost în trecut liderul Partidului Democrat şi vicepreşedinte al Parlamentului moldovean. Din funcția sa, a exercitat o influenţă foarte mare asupra instituţiilor din această țară.

El a fugit din Moldova în 2019, fiind acuzat în legătură cu dispariţia, în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării. La vremea respectivă, suma reprezenta nu mai puțin de 12% din PIB-ul Moldovei.

Vlad Plahotniuc a respins în permanență acuzațiile, denunțând o execuție politică.

Oligarhul fugar a fost reținut în iulie anul acesta, pe aeroportul din Atena, după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. S-a întâmplat în urma unei notificări Interpol, care preciza că deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia. De altfel, autoritățile române spun că au deschis o anchetă pentru a vedea cum de acesta a ajuns să dețină documente românești falsificate.

Autoritățile grecești spun că el a trăit în 22 de ţări din 2023 până în prezent. Cel mai recent, Plahotniuc a locuit împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, politician moldovean ce avea rolul să-l protejeze, într-o vilă de lux închiriată, situată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee.

Luna trecută, justiția greacă a aprobat extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Rusia încercase să blocheze extrădarea, cerându-l și ea pentru presupuse fapte legate de droguri. Judecătorii greci, însă, au aprobat cererea Moldovei.

La un moment dat, ministrul grec al Justiţiei a suspendat demersul, iritând guvernul proeuropean de la Chişinău. În cele din urmă, extrădarea lui Plahotniuc în Moldova a fost aprobată.

Joi dimineață, el a fost adus la Chișinău cu avionul și escortat într-o dubă a poliției spre penitenciarul din capitală.

Amintim că Vladimir Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru acțiuni care au vizat subminarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi a Ucrainei.

Care este miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, și asupra României, după cum a avertizat de mai multe ori Traian Băsescu.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, fostul președinte al României.

Traian Băsescu apoi că soarta Republicii Moldova stă în votul diasporei moldovene: „Cei un milion de cetățeni cu cetățenie moldovenească și română au o obligație uriașă față de ambele țări. Votul lor va aduce victoria forțelor pro-europene, PAS-ul doamnei Maia Sandu. Iar neparticiparea lor la vot va da șanse foarte mari socialiștilor”.

De altfel, autoritățile moldovene au arestat 74 de persoane pentru un presupus înaintea alegerilor parlamentare.

În acest context, președinta Maia Sandu cu privire la pericolul pe care îl prezintă Rusia pentru regiune: „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune. Toţi moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulaţie s-ar putea încheia, pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor şi ei le spun deschis”.