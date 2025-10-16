B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…

CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…

Adrian A
16 oct. 2025, 14:45
CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c...
Captură Video - Europa FM / Youtube

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu atacă dur mobilizarea orchestrată de Ionuț Moșteanu. CTP compară adunarea din aceste zile cu adunările dictate de Nicolae Ceaușescu.

Cum a adus Moșteanu vremurile ceaușiste înapoi

„Strâns uniți în jurul Tovarășului!
Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și „Războiul întregului popor”. Ecou al ideii urlate de Goebbels „Război total!”, din punct de vedere militar, „Războiul întregului popor” era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca „Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!”, „unitate de monolit”, în orice condiții. Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării.”, își începe Cristian Tudor Popescu editorialul.

Apărăm România cu rezerviști buimăciți?

CTP mai spune că ceea ce se întâmplă zilele astea nu are nicio logică. Doar să ofere o imagine de popor strâns în jurul conducătorilor. Pentru că asta vor cei care ne cârmuiesc.

„Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă. Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri.
Dar, cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic.” mai scrie jurnalistul.

Ce-a vrut Moșteanu și ce-a ieșit

Rezultatul major al acestei frământări pare a fi doar reînvierea manipulărilor privind intrarea în război. Și ni s-a mai demonstrat încă o dată, dacă era nevoie, că în birou nu e ca pe teren.

„Acest agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n cur”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.”, spune Cristian Tudor Popescu.

Război este, dar în Coaliție

„Totul, pe fondul războiului înverșunat al vorbelor din coaliția de guvernare, bellum omnium contra omnes, fiecare săritor la beregata tuturor. Grindeanu face guvernul „adunătură de idioți”, Bolojan amenință primarii cu dosare penale și pușcărie, parlamentarul USR Ungureanu îi face plângere penală lui Bolojan… Iar dna Vulguța Vasilescu anunță că nu merge ca în Miorița, cel vrâncean și cel ungurean (PNL+USR sau invers) să se înțeleagă ca să-l omoare pe moldoveanul PSD. Are dreptate dna Vulguța – cel moldovean, cel vrâncean și cel ungurean vor rămâne împreună în coaliția ciobanilor, având ca obiectiv belirea oilor”, mai scrie CTP.

Dacă mai trăia Iliescu…

P.S.
Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: „Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!”., își încheie CTP editorialul.

Tags:
Citește și...
Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației
Politică
Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficit.” Și pe Ciolacu îl durea
Politică
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficit.” Și pe Ciolacu îl durea
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Politică
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
AUR acuză Guvernul că „fură banii românilor”. Legea pensiilor private ajunge la Curtea Constituțională
Politică
AUR acuză Guvernul că „fură banii românilor”. Legea pensiilor private ajunge la Curtea Constituțională
Legea pensiilor private poate ajunge la CCR. În ce condiții își pot retrage oamenii banii, momentan
Politică
Legea pensiilor private poate ajunge la CCR. În ce condiții își pot retrage oamenii banii, momentan
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
Politică
Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Politică
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Politică
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Politică
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Ultima oră
15:33 - Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru
15:21 - Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
15:11 - Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
15:11 - Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
15:08 - Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
14:44 - A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
14:42 - O firmă de IT din București se închide, iar peste 300 de oameni vor fi concediati. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
14:39 - Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
14:36 - Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
14:13 - Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației