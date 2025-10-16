CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c...

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu atacă dur mobilizarea orchestrată de Ionuț Moșteanu. CTP compară adunarea din aceste zile cu adunările dictate de Nicolae Ceaușescu.

Cum a adus Moșteanu vremurile ceaușiste înapoi

„Strâns uniți în jurul Tovarășului!

Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și „Războiul întregului popor”. Ecou al ideii urlate de Goebbels „Război total!”, din punct de vedere militar, „Războiul întregului popor” era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca „Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!”, „unitate de monolit”, în orice condiții. Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării.”, își începe Cristian Tudor Popescu editorialul.

Apărăm România cu rezerviști buimăciți?

CTP mai spune că ceea ce se întâmplă zilele astea nu are nicio logică. Doar să ofere o imagine de popor strâns în jurul conducătorilor. Pentru că asta vor cei care ne cârmuiesc.

„Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful , gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă. Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri.

Dar, cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic.” mai scrie jurnalistul.

Ce-a vrut Moșteanu și ce-a ieșit

Rezultatul major al acestei frământări pare a fi doar reînvierea manipulărilor privind intrarea în război. Și ni s-a mai demonstrat încă o dată, dacă era nevoie, că în birou nu e ca pe teren.

„Acest agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n cur”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.”, spune .

Război este, dar în Coaliție

„Totul, pe fondul războiului înverșunat al vorbelor din coaliția de guvernare, bellum omnium contra omnes, fiecare săritor la beregata tuturor. Grindeanu face guvernul „adunătură de idioți”, Bolojan amenință primarii cu dosare penale și pușcărie, parlamentarul USR Ungureanu îi face plângere penală lui Bolojan… Iar dna Vulguța Vasilescu anunță că nu merge ca în Miorița, cel vrâncean și cel ungurean (PNL+USR sau invers) să se înțeleagă ca să-l omoare pe moldoveanul PSD. Are dreptate dna Vulguța – cel moldovean, cel vrâncean și cel ungurean vor rămâne împreună în coaliția ciobanilor, având ca obiectiv belirea oilor”, mai scrie CTP.

Dacă mai trăia Iliescu…

P.S.

Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: „Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!”., își încheie CTP editorialul.