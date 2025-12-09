Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, după declarațiile lui Nicușor Dan, făcute atât în presa franceză pentru Le Monde, cât și în cadrul conferinței de presă de marți, în care portretiza alegătorii AUR.

Inițial, în presa franceză, Nicușor Dan susținea că votanții acestui partid nu sunt extremiști sau proruși, iar în a explicat că frustrările și neîncrederea în clasa politică actuală sunt motivele pentru care oamenii aleg AUR.

Ce impact au avut declarațiile lui Nicușor Dan, potrivit lui CTP

consideră că mesajele lui Nicușor Dan sunt superficiale și au consecințe negative importante. În opinia jurnalistului, afirmațiile președintelui oferă o legitimizare nejustificată partidului AUR în ochii opiniei publice, ceea ce poate conduce la o percepție falsă asupra acestui partid.

Jurnalistul atrage atenția că, prin afirmațiile făcute, Nicușor Dan transmite publicului mesajul că AUR este un partid „în regulă”, ceea ce echivalează cu o invitație tacită la guvernare

“Președintele n-a vrut să calculeze sau a calculat, dar nu a ținut seama, asta a vrut. Cum se transmite un astfel de mesaj în opinia publică, atât cea franceză, cât și cea românească?

Păi dacă electoratul, cei care votează AUR, nu sunt extremiști și nici proruși, atunci AUR, partidul, pe cale de consecință, nu este nici extremist, nici prorus. Asta au înțeles votanții AUR, răsuflând ușurați. Asta au înțeles cu atât mai mult francezii care nu stau să vadă nuanțe.

Normal că faci extrapolarea pentru că domnul Nicușor Dan n-a spus nimic despre partidul AUR, a spus despre votanți. Dar se face imediat extensia, bun, deci AUR e un partid în regulă, nu e nici extremist, nici prorus.”, a explicat CTP, referindu-se la efectul declarațiilor.

De ce spune CTP că afirmațiile lui Nicușor Dan pot fi periculoase

Mai mult, jurnalistul întreabă retoric cum poate Nicușor Dan să susțină că printre votanții AUR nu există extremiști, având în vedere că există dovezi privind orientări prorușe sau extreme ale unor membri marcanți ai partidului.

„Apoi, de unde știe domnul Nicușor Dan că printre votanții AUR nu sunt proruși și extremiști? Dimpotrivă, există destule dovezi printre membrii marcanți AUR care sunt proruși, și extremiști, și anti-homosexuali, și legionari și așa mai departe.

Deci cum poate să facă o asemenea afirmație? Practic, în România, asta este o validare a AUR-ului. După ce a produs, mai întâi, acea zicere, acum și-a dat seama și a spus ‘nu, totuși sunt printre votanții AUR și proruș,i și extremiști’. Pentru că și-a dat seama… ‘Nu, eu am spus că’.

Nu, nu a spus că. Inițial n-a spus asta. A spus atât: nu sunt extremiști și nu sunt proruși. Sunt nemulțumiți de toate celelalte partide. Acum, practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR. Asta s-a transmis în opinia publică, în masă, s-a transmis că ‘AUR e în regulă, dom’le, a spus și președintele’”, a mai spus CTP.