George Simion și Anamaria Gavrilă sunt două persoane absolut incompetente care nu au nici un mesaj politic realist. Iar pentu că nu au nimic solid în spate încearcă să-și păcălească alegătorii.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat candidaturile celor doi suveraniști care se revendică drept urmași ai lui Călin Georgescu, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV. El a comentat mesajele prin intermediul cărora cei doi vor să atragă voturile adepților acestuia: desființarea și reluarea turului doi pentru ca Georgescu să ajungă președinte.

„Aceste persoane sunt absolut incompetente în orice. Nu au ce să spună…Simion ne-a prezentat doctrina sa economică ce constă în case cu 35.000 de euro date tuturor românilor, de asemenea scutirea de dobânzi la credit și de taxe pentru toată lumea. Asta este doctrina domniei sale, ca să ajungă președinte. Vă dați seama ce beznă a minții pentru prostit pitecantropi?

Pentru că nici una dintre aceste măsuri nu poate fi luată de , pentru că președintele nu se ocupă cu așa ceva, cu fiscalitatea și nici cu astfel de măsuri executive și distribuirea de case. Și atunci ce să spună Simion pentru că habar nu are. Nu știe altceva, nu a avut nici o meserie în viața sa și atunci spune și el: o să demit Curtea Constituțională, o să-l aduc pe Georgescu președinte, ca să ia acum niște voturi. Evident că știe că nu poate să facă asta, așa cum știe și această duduie”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

De ce nu mai poate fi reluat turul doi

Gazetarul nu a omis-o nici pe Anamaria Gavrilă, despre al cărei discurs spune că nu are nici o consistență. În lipsa unor mesaje coerente și serioase, aceasta încearcă să-și seducă alegătorii promițându-le că-l va face pe Călin Georgescu președinte.

„Dar asta, iar…ce să spun, am auzit-o vorbind… am văzut un interviu…Dumnezeule, este ceva…creier pane este puțin spus. Înspăimântător. Această ființă ce să spună acum? Habar nu are, nu știe să vorbeacă despre nimic. Nu știu ce meserie are, cu ce s-a ocupat… Și atunci ce să spună? O să-l aduc pe Georgescu președinte, deci votați-mă pe bine. Asta este tot, aceasta este singura explicație”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

El a explicat că reluarea turului al doilea nu mai este posibilă, iar acest lucru a fost anulat chiar de Călin Georgescu, care și-a depus candidatura pentru noile alegeri, din luna mai.

„Dacă ar fi să ne gândim, un exercițiu logic simplu, pe care, din păcate prea mulți români nu l-au făcut în aceste luni…exercițiu simplu. Domnul Georgescu a candidat în alegerile din mai. Că nu a fost acceptată canddiatua asta e. Dar el a candidat. În clipa în care ș-a depus candidatura, în clipa în care a contestat decizia BEC și a făcut recurs la CCR, cum să mai vorbești? Care tur doi înapoi? Georgescu însuși a eliminat această posibilitate în clipa în care a candidat pentru alte alegeri, pentru cele din mai. Nu mai există nici un fel de tur doi”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Admiterea candidaturii lui Simion, o decizie bună

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu este de părere că admiterea candidaturilor celor doi, Anamaria Gavrilă și , de către Curtea Constituțională este un lucru bun. Astfel, tensiunile din societate se mai disipează, iar adepții lui Călin Georgescu au către cine să-și orienteze votul.

„Faptul că CCR i-a permis, i-a acceptat candidatura lui Simion este, după părerea mea, un lucru bun. S-ar fi putut să n-o accepte. Existau motive suficiente ca ea să nu fie acceptată. Le știm cu toții, afirmațiile agresive până la îndemn la crimă ale lui Simion, faptul că a fost interzis în Ucraina și Moldova s.a.m.d. Faptul că a fost acceptată candiatura este bine pentru că altfel, frustrarea votanților lui Georgescu, în primul rând, și a celor din această parte a electoratului ar fi crescut și mai mult decât e acum”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

Potrivit spuselor sale, adepții lui Călin Georgescu vor avea către cine să-și îndrepte votul, dat fiind că și George Simion este un candidat anti-european, ultranaționalist, înclinat spre violență, pe placul acestui tip de alegători.

„Prin candidatura lui Simion se mai diminuează ceva din tumoarea Georgescu, fenomenul georgescu care este o tumoare care nu o să dispară, dar se mai diminuează. Vor avea un candidat pe placul lor, e anti-european, ultranationalist, îndeamnă la crimă, deci le place acestor votanți. Au pe cine să voteze. O au, de asemenea, și pe doamna Gavrilă pe care pot s-o voteze. Deci din punctul acesta de vedere este bine că situația se mai detensionează”, a concluzionat gazetarul.